Apunten su nombre: Inde Navarrette. La protagonista de Obsession, la película de moda que ha logrado plantar cara a Spielberg, He-Man y otras superproducciones de verano con un presupuesto de apenas 750.000 dólares, supone la carta de entrada de una actriz con capacidad de enamorar a la cámara. En Obsession todo va sobre eso, aunque Navarrette se interne en los rincones más perversos y oscuros para asustar al espectador.

El film de Curry Baker, un youtuber de 26 años asociado a vídeos cómicos "that's a bad idea" que ahora cierra contratos con Universal de ocho cifras para su siguiente película, cuenta la obsesión de un joven apocado por su amor platónico, Nikki, que de manera ingenua utiliza un amuleto mágico para pedir su amor. La joven caerá rendida ante él hasta extremos siniestros, mientras Baker aprovecha la función no tanto para dar los consabidos sustos sino elucubrar sobre lo irracional y destructivo de la relación.

Curry Baker, Navarrette y Michael Johnston, de Obsession | Cordon Press

Film independiente y de bajo presupuesto, aunque distribuido por Universal, lleva amasados unos extraordinarios 300 millones de dólares sobre un presupuesto irrisorio, y es ya la séptima película de terror más taquillera de la historia del cine (este mismo fin de semana ha adelantado a It: Capítulo 2). No solo eso, el film no solo tiene piernas, sino también brazos, para correr: le queda combustible para rato tanto en la taquilla americana como internacional.

Lo que tendría que haber sido una excelente carta de presentación para Navarrette, nacida en 2001 en Arizona, ha convertido a la actriz en toda una obsesión online. El pasado de la joven de 25 años como streamer de videojuegos y su carácter desinhibido han tomado las redes sociales y el espacio denominado como "film twitter" con pequeños fragmentos de esa misma expresividad que seduce a Bear, el ingenuo protagonista de Obsession.

inde navarrette screaming while playing outlast, the scream queen she’s always been pic.twitter.com/De7UHhbKGE — val ୨ৎ (@kendramerced) June 6, 2026

Danielle Fabiola Navarrette, de madre australiana y padre mexicano, se llama "Inde" para la pantalla por decisión de su madre, que ideó un nombre artístico derivado de la palabra "independiente". Creció mudándose por la profesión de su padre, militar, y entre sus aficiones están los deportes de riesgo como el paracaidismo y sí, los videojuegos. El cine estaba por llegar, pero lo haría pronto. En este vídeo cuenta sus cuatro películas favoritas en la aplicación de moda, letterboxd: La princesa Mononoke, Gladiator, Shrek 2 y Sinners.

She has impeccable taste and she's not afraid to show it!. Sensation Inde Navarrette links up with Letterboxd to drop her definitive Four Favorites. Meanwhile, her blockbuster horror thrill ride Obsession is absolutely tearing up the box office and racing straight into the… pic.twitter.com/HlP0PX96dG — Luminous leads (@Luminouslead) June 21, 2026

Durante la pandemia, Navarrette adquirió cierta fama como aficionada a los videojuegos online, retransmitiendo en Twitch sus partidas a Fortnite, Call of Duty o Halo, en directos especialmente dedicados a conversar con la comunidad. Ella misma construyó su propio PC con el que se hizo jugadora habitual. Los vídeos se han viralizado a raíz de su salto a la fama con Obsession, y en ellos se ve la espontaneidad sin esfuerzo que transmite la actriz.

found another clip of inde navarrette playing cod pic.twitter.com/H8GFE04dor — jordan (@wickskiller) May 24, 2026

Debutó en 2019 en una serie para Snapchat, Denton Death Date, con un argumento tan creepypasta como el de Obsession: un joven descubre que es capaz de adivinar la fecha de la muerte de sus congéneres. Su primer papel relevante fue en la cuarta temporada de la serie 13 razones, de Netflix, y a partir de ahí saltó a uno de los papeles secundarios en la ya extinta serie Superman & Lois, de HBO, donde se acentuaba el romance juvenil de los hijos de la pareja titular.

Por el momento, el éxito sorpresa de Obsession ha podido pillar descolocado a Inde Navarrette. Su vinculación al género de terror podría continuar, pero su salto a producciones de mayor presupuesto parece asegurado. Y su cercanía y experiencia en la cultura digital, al igual que el director Curry Baker, le garantiza una conexión con un nuevo público al margen del cinematográfico. Los fans de sus retransmisiones y los de Obsession piden a gritos su regreso al círculo gamer, mientras los ejecutivos de Hollywood y directores de casting se la disputan.