'Toy Story 5' arrasa: mejor estreno de 2026 destronando a Spielberg

La quinta entrega de la franquicia Toy Story se ha impuesto en la taquilla este último fin de semana con una recaudación global de 312 millones de dólares, de los que solo en Estados Unidos ha recibido 160 tras su estreno, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

La recaudación en su estreno en Estados Unidos es la mayor de 2026 hasta la fecha, superando a la película Super Mario Bros. Galaxy, que recaudó 130,9 millones de dólares en su primer día en abril –se estrenó dos días antes por las vacaciones de Semana Santa y alcanzó los 190,1 millones de dólares en cinco días–, según The Hollywood Reporter (THR).

También supone un récord para la franquicia, superando los 120,9 millones de dólares del estreno de Toy Story 4 en 2019.

Disclosure Day, la nueva película de Steven Spielberg, ha bajado al segundo lugar del ranking con una recaudación de 17 millones el fin de semana, aunque ya ha logrado un total de 160 millones desde su estreno.

En su primer fin de semana en salas el filme de alienígenas de Spielberg, protagonizado por Emily Blunt y Josh O'Connor, ya había conseguido 92,8 millones de dólares en taquilla.

Obsession logró en estos últimos días otros 14,2 millones de dólares, lo que hace que la película de cine independiente alcance ya una recaudación global de 333 millones.

En el top 3 se ubica la cinta de terror de bajo presupuesto Backrooms con 7,3 millones y ya suma una taquilla total de 272 millones, mientras Scary Movie, la sexta entrega de esta saga que mezcla terror y comedia, se hizo con 6,7 millones, para una recaudación mundial hasta la fecha de 201 millones desde que se estrenó, el 5 de junio.