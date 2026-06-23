Cuatro filmotecas europeas se unen para rescatar el 'Don Quijote' de Orson Welles

Una de las grandes asignaturas pendientes de la historia del cine está a punto de resolverse. Cuatro de las filmotecas más importantes de Europa han sumado fuerzas en un ambicioso proyecto internacional para reconstruir y completar Don Quijote, la legendaria obra que Orson Welles dejó inacabada y que se convirtió en su mayor obsesión del siglo XX.

Esta histórica alianza está coliderada por la Filmoteca Española, la Cinémathèque Française, la Cineteca Nazionale italiana y el Filmmuseum München. El proyecto arranca con el respaldo absoluto y el consentimiento de Oja Kodar, quien fuera la mano derecha y colaboradora artística del cineasta durante sus últimos años de vida.

Una odisea de tres décadas

El idilio de Welles con el universo de Cervantes comenzó en el verano de 1957 en tierras mexicanas. En aquel entonces, el reparto principal estaba encabezado por el exiliado español Francisco Reiguera como el ingenioso hidalgo y Akim Tamiroff en la piel de Sancho Panza. Lo que inicialmente parecía un rodaje convencional mutó rápidamente en una obra viva, un proyecto orgánico en constante evolución que acompañó al director hasta su fallecimiento en 1985.

Hacia 1982, Welles seguía puliendo el film, alejándolo del cine convencional para transformarlo en un ensayo fílmico. El director sentía una devoción absoluta por este trabajo, financiado por él mismo.

Aunque en 1992 el director Jesús Franco intentó armar un largometraje para la Exposición Universal de Sevilla, aquella versión se quedó a medias: solo utilizó una fracción del material, sufrió graves problemas de sincronización en el doblaje y no pudo acceder a miles de metros de película que permanecían bloqueados en Roma.

Ensamblando el mapa del tesoro

Ahora, la responsabilidad de resolver este rompecabezas recae sobre Esteve Riambau, historiador, cineasta y exdirector de la Filmoteca de Cataluña. Riambau, uno de los mayores expertos mundiales en Welles, cruzará el guion original del cineasta con más de mil páginas de anotaciones y secuencias dispersas por el continente. Todo este material se concentrará próximamente en Madrid para su análisis.

La reconstrucción es posible gracias a la aportación de cada una de las instituciones. La Filmoteca Española posee 50.000 metros de película (16mm y 35mm) adquiridos en 1991 junto a los derechos de investigación.

La Cineteca Nazionale italiana digitalizará 50.000 metros de negativo original guardados en Cinecittà por el montador Mauro Bonanni, recuperados por Oja Kodar en 2017. La Cinémathèque Française tiene 80 minutos de positivos en 35mm exhibidos previamente en el Festival de Cannes de 1986. Por último, Filmmuseum München cuenta con documentos en papel, copias de trabajo, cintas de vídeo y fragmentos de su archivo especializado en Welles.

El propósito final de esta titánica labor es lograr una copia que sea "absolutamente respetuosa con la voluntad de su creador". Una vez finalizada, la película se proyectará de forma no lucrativa en circuitos culturales y festivales de todo el mundo.