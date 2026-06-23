En este nuevo vídeo analizamos las últimas novedades anunciadas por la plataforma de streaming Prime Video, que ha celebrado recientemente un evento para conmemorar sus primeros diez años de trayectoria en España. Durante este encuentro con diversos profesionales de la información, se desvelaron los planes de producción nacional para los próximos meses y años. Entre las principales conclusiones, destaca que el contenido de corte romántico y adolescente sigue siendo uno de los mayores éxitos de audiencia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El ejemplo más evidente es el fenómeno de la trilogía literaria de Mercedes Ron, compuesta por las películas Culpa Mía, Culpa Tuya y Culpa Nuestra, que han consolidado a su protagonista, Nicole Wallace, como una estrella de proyección internacional bajo el amparo de la productora de Álex de la Iglesia.

Uno de los proyectos más esperados y detallados en la presentación es la secuela cinematográfica Apocalipsis Z: Nuevo Mundo, basada en las populares novelas de Manel Loureiro. La cinta vuelve a contar con la dirección de Carles Torrens, aunque en esta ocasión destaca la llamativa ausencia del actor Francisco Ortiz en el reparto principal. A pesar de este cambio, se mantiene al famoso gato que acompañó al protagonista en la primera entrega. Las primeras imágenes mostradas del largometraje sugieren una notable ampliación en la escala y el presupuesto de la producción, que abandona el tono de supervivencia íntima para convertirse en una propuesta de acción militarizada que recuerda a la famosa franquicia de videojuegos de disparos Call of Duty.

La comedia y la acción también tendrán su espacio con la confirmación de Zeta 2, la continuación del exitoso largometraje protagonizado por Mario Casas y Luis Zahera, quienes interpretan a una peculiar pareja de espías que son padre e hijo. Tras convertirse en la película española más vista de la plataforma durante los últimos doce meses, el director Dani de la Orden se pondrá nuevamente al frente de esta secuela. Actualmente en fase de escritura y diseño de producción con vistas a un posible estreno en 2027, los creadores han prometido potenciar la química entre los personajes principales e incrementar las dosis de humor, sin dejar de lado las espectaculares coreografías de combate y persecuciones.

En el apartado de las series de televisión, la gran apuesta de la plataforma sigue siendo la adaptación de la célebre obra literaria de Juan Gómez-Jurado. Tras el éxito de la primera entrega, se ha confirmado que Reina Roja contará con una segunda temporada que se estrenará en septiembre de 2026, mientras que la tercera parte llegará en el año 2027. Los actores Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian retomarán sus papeles como la icónica pareja de investigadores. El realizador Koldo Serra asumirá la dirección de estos nuevos episodios, que trasladarán la acción de Madrid a Málaga y que presentarán una trama mucho más compleja, oscura y ambiciosa, manteniendo el característico sentido del humor de la franquicia.

Por último, el presentador reflexiona sobre una innovadora estrategia de distribución que comenzará a implementar la plataforma para difuminar las barreras entre el cine y la televisión. Este modelo híbrido consistirá en estrenar determinados proyectos primero en salas de cine como largometrajes, para posteriormente lanzarlos en la plataforma de streaming reconvertidos en series de televisión con metraje adicional, nuevas escenas y subtramas más desarrolladas. Entre las producciones que estrenarán este formato se encuentran la comedia romántica Citas Barcelona, el thriller de intriga policial Kraken: El Libro Negro de las Horas —protagonizado por Alejo Sauras— y el drama judicial Hechos Probados, que cuenta en su reparto con la actriz Amaia Salamanca.