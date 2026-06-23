El mito que cumple 25 años y descubre la estafa del automóvil eléctrico

Este vídeo del canal de Libertad Digital ofrece un repaso muy completo y nostálgico sobre la película de acción de principios de siglo. Y es que The Fast and the Furious, subtitulada en España A todo gas, cumple hoy 25 años.

uanma González y Dani Palacios arrancan conversando sobre lo mucho que ha crecido y se ha desmadrado la franquicia a lo largo de las décadas, destacando que para el momento de esta charla ya acumulaba 11 entregas que han ido perdiendo la frescura original. En contraste con el exceso de efectos digitales de la actualidad, ambos coinciden en elogiar esta primera obra del año 2001 por su carácter modesto, su atmósfera urbana tan palpable en las calles de Los Ángeles y la humanidad de sus personajes principales.

E director Rob Cohen firmó aquí el mejor trabajo de su carrera cinematográfica logrando una gran inmersión que compensa cualquier tipo de imperfección o simpleza en el guion. El argumento se inspiró en un artículo periodístico real acerca de las carreras clandestinas de la época, lo que desató un fenómeno masivo en torno a la cultura de la modificación de vehículos que impactó fuertemente en España y en todo el mundo. Al mirar la trama en retrospectiva, resulta divertido recordar que el conflicto inicial giraba en torno al robo de mercancías hoy obsoletas como reproductores de vídeo VHS o televisores de tubo.

Sin embargo, el verdadero motor de la película radica en la química y en la camaradería masculina que se forja entre Dominic Toretto y Brian O'Conner. LEl policía encarnado por Paul Walker termina totalmente fascinado por el aura mística de su objetivo, descuidando sus deberes profesionales para dejarse arrastrar por los valores familiares y la filosofía de vivir la vida en el absoluto presente que abandera el personaje de Vin Diesel. La película funciona a base de sensaciones y cuenta con momentos icónicos muy bien dirigidos, como las espectaculares secuencias de acción con especialistas reales o la mítica carrera final en paralelo hacia el paso a nivel del tren.

Hacia la mitad del programa la conversación se desvía por completo hacia las experiencias personales de los presentadores con el automovilismo. Juanma detalla que su afición nació en la infancia cuando pasaba horas dibujando coches inventados, y confiesa padecer una obsesión incontrolable con los pequeños ruidos o imperfecciones del salpicadero que le obligan a desmontar piezas para viajar en un silencio absoluto. Por su parte, Dani se describe como alguien mucho más despreocupado con la estética de su vehículo, aunque confiesa que en una ocasión llegó a alcanzar los 200 kilómetros por hora en una autopista de Madrid dejándose llevar por la música de metal que escuchaba de madrugada.

El bloque final del podcast abre un debate crítico sobre el mercado actual de la automoción, donde ambos se muestran muy escépticos respecto a la implantación obligatoria del automóvil eléctrico. Argumentan que este tipo de tecnología todavía presenta graves inconvenientes en el día a día, señalando sus elevados costes de venta, la falta de cargadores públicos operativos y el hecho de que la autonomía de las baterías caiga de forma drástica al rodar por autopistas o al enfrentarse a climas de baja temperatura.