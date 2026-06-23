Manuel Velasco recuerda emocionado a su madre, Concha Velasco

El recuerdo de la inolvidable Concha Velasco sigue tan vivo como el primer día. Dos años y medio después de su fallecimiento en diciembre de 2023, la icónica actriz ha sido homenajeada en Madrid con el premio póstumo 'Grandes talentos', un reconocimiento a sus seis décadas de brillante trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Su hijo, Manuel Velasco, ha sido el encargado de recoger el galardón en nombre de toda la familia, visiblemente emocionado y orgulloso de que el público no la olvide.

"Mi madre lo ha hecho muy bien, sentimos el cariño y todo el mundo nos dice cosas bonitas. Nuestro deber es mantener su legado vivo y que perdure para siempre", ha reconocido con gran sensibilidad.

El destino solidario de los premios de Concha Velasco

Manuel, ha confesado que ha perdido la cuenta de los galardones que ha recogido desde la marcha de la artista. Sin embargo, ha querido desvelar el generoso y bonito destino que la familia le da a todos estos reconocimientos para que sus seguidores puedan disfrutar de ellos:

"Todos los premios los hemos donado a estos dos teatros de España", y es que los galardones se encuentran en el Teatro Calderón de Valladolid, ciudad natal de la actriz, donde se expone gran parte de su trayectoria y en el Teatros del Canal (Madrid), específicamente en la Sala Roja Concha Velasco. "Están expuestos para el público de manera gratuita, todos van para allá siempre", ha explicado el director de cine, asegurando que si su madre estuviera allí, "dedicaría el premio al público que tanto la quiso".

Manuel Velasco, volcado en el trabajo y "sin pensar en vacaciones"

Al ser preguntado por lo que más extraña de la mítica intérprete en el día a día, Manuel ha sido rotundo: "Todo. Todo, y estar cerca de ella porque era una delicia de persona". De ella destaca que heredó su cercanía y su transparencia a la hora de decir lo que piensa sin molestar a nadie.

Además de volcarse en mantener viva la memoria de su madre, Manuel Velasco atraviesa un gran momento profesional y confiesa que no le gusta parar.

Su nuevo cortometraje, 'La paradoja de Fermi':, una comedia romántica protagonizada por Roberto Álamo, Itziar Miranda y Arancha Martín que ya se encuentra en fase de posproducción.

"A mí lo que más me gusta es el cine y poder dedicarme a ello, que es lo mío, es un placer. Tampoco pienso mucho en vacaciones, necesito estar siempre haciendo cosas", ha zanjado con la misma pasión por la cultura que siempre caracterizó a la eterna Concha Velasco.