Aina Clotet y el sexo tras la mastectomía: "Es casi una segunda pérdida de virginidad"

El cáncer de mama deja cicatrices sobre la piel, pero hay otras que no se ven y que seguramente acompañen a quien lo haya superado de por vida. La actriz Aina Clotet debuta como directora en Viva, película que gira en torno a Nora, una mujer que acaba de superar un cáncer de pecho y se enfrenta a las secuelas tanto físicas como emocionales de su enfermedad.

Clotet explica que este proyecto nace de una profunda necesidad personal de explorar temáticas que le inquietaban especialmente, como el miedo a la soledad, la impermanencia de la vida y el propio temor a la muerte, utilizando la escritura y la dirección cinematográfica como un canal de aprendizaje para enfrentarse a sus propias incertidumbres vitales.

La trama de Viva sumerge a la protagonista en un complejo dilema emocional al verse atrapada entre dos hombres muy diferentes. Por un lado se encuentra Tom, su pareja estable y su gran apoyo durante todo el proceso de recuperación médica, y por el otro Max, un joven apasionado de 23 años que despierta en ella una atracción irresistible. Ante esta disyuntiva, Clotet defiende que los personajes no tienen que caer bien obligatoriamente al espectador, sino que deben ser comprendidos en su dimensión humana y en sus contradicciones morales, especialmente cuando actúan movidos por el miedo al abandono o por el ansia de libertad individual.

La actriz y directora destaca en esCine que la historia busca plasmar la reapropiación de su cuerpo a través de la sensualidad y el deseo físico, rompiendo con los tabúes que suelen rodear a los cuerpos "no normativos tras una mastectomía". A través de escenas de gran carga física, la directora muestra la imperiosa necesidad de la protagonista de sentirse verdaderamente viva tras haber rozado de cerca la enfermedad.

Aina Clotet en esCine.

"Para Nora, Max es un punto de cambio, porque tiene muchísimo miedo en esta primera escena de intimidad y de sexo, y yo la afronté como si fuera casi una segunda pérdida de virginidad del personaje, en la que realmente tiene un miedo terrible al rechazo, de mostrar su cuerpo, al que le falta un pecho; y cuando realmente se da cuenta de que no, de que es el que la abraza con todo y la desea con todo, pues ahí empieza la reapropiación de su propio cuerpo, de su propio deseo, que también era una parte importante de mostrar también la posibilidad de segundas oportunidades y de tener una vida plena a todos los niveles, aunque hayamos pasado por cosas que nos han cambiado".

Nora decide no someterse a una reconstrucción mamaria de forma inmediata. La realizadora revela que, para construir este aspecto del guion, llevó a cabo una exhaustiva labor de documentación con pacientes reales y equipos médicos. La intención de Clotet era visibilizar la cicatriz real sin artificios ni ocultamientos, ofreciendo un reflejo honesto de una realidad que afecta a miles de mujeres y reivindicando el derecho de cada individuo a decidir sobre su propia corporalidad tras un trauma físico.

Longevidad frente al miedo a la muerte

La película también plantea una interesante ironía intelectual, ya que Nora trabaja como científica investigando la longevidad celular y cómo prolongar la vida humana más allá de los cien años, mientras en su vida privada experimenta la fragilidad de su propia existencia. Esta contraposición entre la búsqueda de la inmortalidad y la cruda realidad de la muerte sirve a la directora para articular un relato que transita de forma fluida entre el drama y la comedia romántica, utilizando el sentido del humor como una herramienta indispensable para abordar con ligereza y empatía los dramas más profundos de la condición humana.

Aina Clotet en Viva.

Finalmente, la directora analiza la importancia de los personajes secundarios, como la abuela de Nora —que "representa la ternura y el espejo de la vejez"—, su madre exigente y su amiga embarazada, todos ellos atravesados por distintas manifestaciones del miedo y la vulnerabilidad.

Clotet se muestra enormemente agradecida por la acogida de Viva, cuyo paso por el prestigioso Festival de Cannes ha supuesto un espaldarazo fundamental para su carrera en el sector del cine, y concluye reafirmando su deseo de seguir dirigiendo historias honestas que ayuden al espectador a sentirse acompañado y a reflexionar sobre sus propias batallas emocionales.

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