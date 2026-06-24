Este 12 de junio se han cumplido 105 años del nacimiento en Valencia de Luis García Berlanga, uno de los más importantes directores del cine español. En su memoria, uno de sus nietos, Jorge, acaba de estrenar en una de las salas de que dispone el Teatro Español, de Madrid, un espectáculo que recrea las obras más importantes del cineasta, con la presencia de varios actores, quienes interpretan a aquellos otros que formaron parte del universo cinematográfico berlanguiano. Así, entre otros, Edgar Neville, Fernando Fernán-Gómez, Rafael Azcona, Juan Antonio Bardem… Desfilan por el escenario con parlamentos que responden exactamente a los mismos que Luis García Berlanga utilizó en sus películas, tras una investigación meticulosa de su nieto en los archivos de los que ha dispuesto, oficiales o de la propia familia Berlanga, la suya propia.

Diálogos, frases sueltas textuales, bien escritas por Rafael Azcona o incluso por el propio Luis. Con Juan Antonio Bardem formó este en sus comienzos una colaboración traducida en una de las películas más importantes de la historia del cine español: ¡Bienvenido, Míster Marshall!.

El título al que ha recurrido su nieto Jorge, Crónica de un mal español, responde a cuanto hemos sabido por el propio Luis que de él pensaba el general Francisco Franco. Fue con ocasión de estrenarse El verdugo en el Festival de Venecia en 1963, cuyo argumento se situaba en la España de esa época cuando aún estaba legislada en el régimen franquista la pena de muerte por el método del garrote vil.

Enterado el entonces jefe de Estado del éxito de la película de Berlanga en el certamen veneciano, de trascendencia internacional, mereció esta frase dirigida a dicho realizador: "Berlanga no es comunista: es algo peor. Es un mal español".

La biografía de Luis García Berlanga contiene un capítulo interesante al respecto. Y es que a comienzos de los años 40 se enroló en la División Azul, la que a las órdenes del general Agustín Muñoz Grandes se integró con españoles que, acabada la guerra, lucharon en el frente alemán-soviético, aliados de Hitler. Aquellos combatientes no eran todos, desde luego, de filiación falangista o ideología gubernamental franquista. Aprovecharon algunos, camuflados, después de que terminada la guerra, no siendo adictos a los vencedores de la contienda civil española, se alistaron en esa división para ser exonerados al regreso en el supuesto de que se les sometiera a algún juicio o depuración política. El propio Berlanga parece ser que deseaba proteger el futuro de algún familiar tenido por rojo con su presencia entre aquellos combatientes, miles de los cuales perdieron la vida entre las nevadas tierras en la frontera de la estepa rusa.

Berlanga regresó a España; puede que haya fotografías suyas con aquel uniforme o incluso la camisa azul. En Madrid, donde fijó su residencia, no se conoce que tuviera cargos oficiales como otros soldados de la división. Solo cuando durante la Transición, mediados los 70, fue director de la Filmoteca Nacional, adonde iba poco, casi ningún día. Javier Solana, a la sazón ministro de Cultura, lo saludó una noche en el estreno de una película, muy afectuoso: "Luis, esta mañana he firmado no sé qué sobre ti…". Y era su sustitución como responsable de la Filmoteca.

Crónica de un mal español estará representándose hasta el 28 de junio. La obra se inicia con una especie de tertulia en la que aparecen representados personajes tan vinculados a Berlanga como Edgar Neville, Antonio Mingote, Francisco Umbral y el propio homenajeado por su nieto.