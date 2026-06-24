En esta divertida entrega de la sección de cine de Prohibido contar ovejas en esRadio, los colaboradores se adentran en el nostálgico mundo de los juguetes de cine, repasando aquellas películas que convirtieron figuras de plástico en auténticos iconos de la cultura popular. La conversación arranca aludiendo a la mítica saga Toy Story y a la saga de terror Muñeco Diabólico, destacando especialmente Muñeco Diabólico 2, la cual evoca recuerdos de infancia para los tertulianos. Entre risas, analizan los mejores personajes de la franquicia de Pixar, coronando al Señor Patata como uno de los más carismáticos por su particular personalidad, sin olvidar a otros entrañables secundarios como el perro Slinky, el asustadizo tiranosaurio T-Rex o los icónicos marcianitos verdes.

Los tertulianos también dedican un espacio a debatir sobre el personaje de Buzz Lightyear y su actor de doblaje original, Tim Allen, cuya conocida faceta política conservadora en Estados Unidos suele generar comentarios en la industria. Asimismo, recuerdan con especial cariño la telecomedia Un chapuzas en casa, protagonizada por el propio Allen en la década de los noventa. Los colaboradores coinciden en que, a pesar de los años transcurridos, esta producción mantiene un encanto nostálgico muy particular que retrata a la perfección los clichés de la clase media estadounidense y su obsesión por el bricolaje doméstico.

Otro de los grandes hitos de la era analógica que centra la atención del programa es Un padre en apuros, la comedia navideña protagonizada por Arnold Schwarzenegger en su desesperada búsqueda del muñeco Turboman. Los colaboradores reflexionan sobre cómo la película retrata satíricamente el consumismo navideño y la presión social que sufren los padres para conseguir el regalo estrella de la temporada. Durante la charla, se establece una inevitable comparación entre el superhéroe de la película y el personaje de Radiactivo-Man de The Simpsons, debatiendo sobre cuál de las dos franquicias parodió primero este arquetipo de héroe televisivo.

El repaso de blockbusters de acción continúa con la saga Transformers, dirigida por el siempre espectacular y controvertido Michael Bay. Los contertulios defienden que, más allá de las críticas que habitualmente recibe el director por su exceso de explosiones y testosterona, la primera entrega de la saga estrenada a finales de la década de los dos mil representa el epítome del cine de entretenimiento moderno. Con una banda sonora imponente y efectos visuales rompedores para la época, la película logró actualizar con éxito la clásica rivalidad entre Autobots y Decepticons liderados por Optimus Prime.

A continuación, se rescata del olvido Pequeños guerreros, la recordada cinta de 1998 dirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg. A pesar de no haber alcanzado el estatus de obra maestra, los locutores destacan la enorme originalidad de su secuencia de créditos iniciales, en la que se muestra de forma casi militar el proceso de fabricación e inserción de chips en los juguetes de acción. Los colaboradores comparan esta fábula sobre la rebelión de los soldados de plástico y los pacíficos Gorgonitas con la mítica película Gremlins, señalando la marcada firma de autor que Joe Dante imprime en todas sus obras.

La nostalgia ochentera y noventera alcanza su punto álgido con la mención de G.I. Joe, la adaptación a la gran pantalla dirigida por Stephen Sommers en 2009. A pesar de ser considerada por muchos como una producción menor, los tertulianos reivindican el valor del cine de Sommers -responsable también de las primeras entregas de La momia- como un entretenimiento desenfadado, honesto y muy disfrutable. El debate deriva en divertidas anécdotas de infancia sobre cómo jugaban con las figuras de acción originales, estirando la goma interior de los muñecos hasta romperlos, simulando bajas en combate de juguete.

Para finalizar, se analiza el fenómeno cinematográfico de Barbie y, sobre todo, La Lego película. Respecto a esta última, dirigida por Phil Lord y Chris Miller, los colaboradores la catalogan como el ejemplo perfecto de cómo un enorme anuncio publicitario de dos horas puede transformarse en una obra de arte cinematográfica brillante, divertida y técnicamente revolucionaria. A través del humor absurdo y su pegadiza banda sonora, la película logró cautivar tanto a niños como a adultos, demostrando que la creatividad no está reñida con los intereses comerciales de las grandes marcas de juguetes.