Hace años se daba a conocer que Universal estaba preparando un biopic sobre Madonna escrito y dirigido por ella misma. Ahora, la cantante ha explicado por qué, a pesar del éxito de producciones similares como Bohemian Rhapsody, Elvis o ahora Michael, el proyecto no llegó a salir adelante, ya que tuvo un "desacuerdo" con el estudio porque quería más presupuesto.

"Se suponía que iba a hacer una película sobre mi vida. Trabajé en el guion durante dos años y pasé otros dos años en Universal Studios con los productores ejecutivos elaborando el presupuesto y haciendo el casting", rememora Madonna en una entrevista concedida a Interview. En mayo de 2025, Julia Garner, que iba a ser la encargada de dar vida a Madonna en el biopic, confirmaba que el proyecto seguía adelante.

"Tuvimos un desacuerdo, Universal y yo, sobre el presupuesto, porque yo necesitaba... He tenido una vida extraordinaria. He vivido a lo grande, así que necesitaba un gran presupuesto", afirma la cantante, que iba a encargarse tanto de escribir el libreto como de dirigir la cinta. A lo largo de los años, también se incorporaron al proyecto las guionistas Diablo Cody (Juno, Jennifer's Body) y Erin Cressida (Secretary, La chica del tren).

"Encontré una forma de hacerlo por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea de... No sé", recuerda Madonna, asegurando que en Universal "no conseguían entenderlo". "Quizá simplemente no creían en mí. Una de sus primeras reacciones fue: 'No creemos que te quedes en Serbia más de cuatro días'. Y yo les dije: '¿Habéis leído el guion?'. Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy allí de vacaciones", asegura.

Netflix también lo intentó

"En fin, me quedé en un limbo cuando todo eso se vino abajo, y entonces Netflix se puso en contacto conmigo para hacer una serie. Ese fue otro proceso largo, porque no podía usar el guion que tenía con Universal a menos que se lo comprara a un precio desorbitado, a pesar de que lo había escrito yo. No hagáis preguntas", continúa la artista.

En 2025, meses antes de que Garner confirmara que el biopic de Madonna seguía adelante, Deadline daba a conocer que la cantante se había unido con Netflix para preparar una serie biográfica junto a Shawn Levy, director de títulos como Noche en el museo y Deadpool y Lobezno, y que actualmente prepara Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling como protagonista.

"Así son las cosas. Empecé a intentar entender cómo funciona la creación de una serie. Es un proceso muy, muy diferente. Tienes que reunirte con muchos guionistas y encontrar al showrunner adecuado, y yo no conseguí dar con ninguno. Esto se prolongó durante otros ocho o nueve meses. Pensaba: 'Menos mal que tengo otro trabajo, porque necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer aquello para lo que he venido a este mundo'", recuerda Madonna, dando a entender que, al menos de momento, no parece que el proyecto vaya a seguir adelante.