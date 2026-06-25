El oscuro renacer de 'Supergirl' lejos de su primo perfecto Superman

El cine norteamericano de verano suele ser el escenario ideal para el estreno de grandes producciones familiares y de superhéroes destinadas a atraer al público masivo a las salas de todo el mundo. Tras el reciente paso de producciones animadas, la factoría cinematográfica de DC y Warner Bros. apuesta ahora por renovar su universo con el lanzamiento de una nueva película centrada en el personaje de Supergirl.

A diferencia de adaptaciones anteriores en cine y televisión, que gozaron de muy poca fortuna comercial y crítica, esta nueva propuesta busca distanciarse del tono clásico. La historia se inspira en las etapas más recientes del cómic, presentando a una protagonista emocionalmente afectada y con una gran complejidad psicológica, alejada de la sombra perfecta de su primo, Superman.

La trama se desarrolla bajo una estructura que combina elementos de una road movie interplanetaria con la atmósfera de un western. En su búsqueda de aislamiento en una galaxia sin poderes, la heroína se verá obligada a enfrentarse a un chantaje que pondrá a prueba su astucia y valor. Mayor humanidad y oscuridad de los personajes de DC frente a los de la competencia directa.

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