El estreno de Obsession ha generado un gran impacto en todo el mundo. Este thriller, que transita entre el terror juvenil y la reflexión más profunda sobre la naturaleza de las relaciones tóxicas, ha logrado trascender gracias a una propuesta tan pequeña como ambiciosa. Con un presupuesto estimado de apenas 750.000 dólares, la película fue adquirida por la distribuidora Universal para su exhibición en salas comerciales de todo el mundo y el resultado ha sido atronador.

En este vídeo para el canal @LDCultura disecciónamos la película de moda estrenada en cines. No te olvides de dar "like" así como dejar tu comentario y "hypear" el vídeo para que llegue a más seguidores.

Dirigida por el joven cineasta de 26 años Curry Barker, conocido previamente por sus vídeos humorísticos en Youtube, la película es todo un éxito de taquilla. Se calcula que el film terminará su carrera comercial con una recaudación cercana a los 400 millones de dólares, superando a grandes producciones y consolidando una tendencia junto a otros títulos de terror recientes como Backrooms. Ambas producciones comparten la exploración de elementos liminales y estéticas inspiradas en las tendencias de internet conocidas como creepypasta.

La trama de Obsession sigue a un estudiante tímido e introvertido que se enamora perdidamente de una compañera de trabajo. Ante la falta de correspondencia de ella, el protagonista recurre a un encantamiento para forzar su amor, desencadenando una espiral obsesiva que se vuelve progresivamente más turbia, peligrosa y oscura. El director aprovecha su experiencia en el humor incómodo para dosificar la tensión mediante oportunos y disruptivos elementos cómicos que enriquecen el metraje.

Un aspecto crucial del largometraje es la interpretación de la actriz Inde Navarrette, quien da vida a Nikki, la joven poseída y obsesionada. Navarrete, que destaca por su carisma en pantalla, tiene una sólida trayectoria previa como streamer de videojuegos en Twitch. Su trabajo en la cinta redefine arquetipos femeninos tradicionales del cine de terror, como la femme fatale, la víctima o la scream queen, fusionándolos en un personaje magnético y ambiguo que conecta directamente con la generación de las redes sociales.

En el apartado técnico, la película sobresale por su cuidada fotografía, que utiliza el claroscuro y recursos expresionistas para resaltar la ambigüedad y la tristeza de los personajes. Asimismo, la banda sonora aporta una atmósfera de estilo chill out y carácter liminal que intensifica la experiencia inmersiva del espectador. El resultado es un retrato demoledor de las ansiedades modernas que se erige como uno de los grandes triunfos de la temporada cinematográfica.