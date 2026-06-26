Crítica en 1 minuto de 'OBSESSION': costó 1 millón y hará 400

La película de suspense y terror Obsesión se ha convertido en un auténtico fenómeno de taquilla a nivel mundial, logrando superar a grandes superproducciones de Hollywood con un presupuesto de apenas 750.000 dólares. Se estima que su recaudación final en salas de cine podría alcanzar la espectacular cifra de 400 millones de dólares.

El argumento de la cinta presenta un thriller juvenil de instituto en el que un joven, obsesionado con una compañera, utiliza métodos sobrenaturales para enamorarla, desencadenando una obsesión peligrosa que recuerda a los thrillers eróticos de la década de los noventa.

La dirección corre a cargo de Curry Barker, un joven realizador de 26 años proveniente de la plataforma Youtube, que ha logrado renovar los clichés del género. La película también destaca por el gran trabajo de la actriz de 25 años Inde Navarrete, alabada por su enorme expresividad y magnetismo en pantalla.