Sobrevive a la distopía: vive la realidad virtual en primera persona en el universo 'Black Mirror'

Madrid acoge una innovadora experiencia inmersiva basada en la aclamada serie de ciencia ficción británica Black Mirror. David Bardos, creador y director de este proyecto que se encuentra en el Espacio Delicias de Madrid, explica cómo han logrado trasladar el universo distópico de la televisión a una experiencia interactiva en la que el propio espectador se convierte en el protagonista. En un contexto actual marcado por el auge de la inteligencia artificial, esta propuesta adquiere un significado aún más relevante al plantear dilemas sobre los límites de la tecnología.

'The Black Mirror', lo que ve el usuario.

Lo que vive el usuario.

La trama de The Black Mirror Experience se desarrolla en torno a una empresa tecnológica ficticia llamada Phaethon, que presenta una tecnología capaz de ayudar a los usuarios a cumplir todos sus deseos a través de un agente virtual, aunque planteando la gran pregunta de a qué coste. Diseñada para grupos reducidos de seis personas y con una duración de 60 minutos, la experiencia es altamente personalizada.

Cada participante vive una aventura distinta en función de las decisiones que toma, utilizando unas gafas de realidad virtual de última generación que permiten la libertad de movimiento por un espacio de cientos de metros cuadrados de forma totalmente segura.

Además de su carácter interactivo, que incluye desde resolver acertijos hasta escapar de situaciones límite, el proyecto destaca por su alto nivel técnico, incorporando avatares hiperrealistas y sistemas de reconocimiento de voz que responden a las acciones del usuario.

The Black Mirror Experience.

Este esfuerzo creativo ha sido reconocido en el prestigioso Festival de Cannes, donde la experiencia fue galardonada con un premio especial que destaca su equilibrio entre el valor artístico y su atractivo para el gran público. Para los interesados en asistir, las entradas e información detallada están disponibles a través de la promotora LetsGo.