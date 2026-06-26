'Torrente presidente' llega a Netflix después de arrasar en la taquilla española

Los suscriptores de Netflix ya pueden ver desde este viernes Torrente presidente, la última entrega de la saga creada por Santiago Segura, que aterriza en streaming tras su exitoso paso por la taquilla española.

Después de más de tres meses de recorrido en salas, la nueva aventura de José Luis Torrente da el salto al catálogo de la plataforma, donde además ya están disponibles el resto de películas de la franquicia. La llegada de esta sexta entrega completa así toda la saga en Netflix.

Hoy llega a Netflix "Torrente presidente", espero que la volváis a disfrutar como en el cine! Y si no la habéis visto, que la disfrutéis por primera vez… (y si no os interesa ni lo más mínimo y la odiáis incluso sin verla, que sigáis con vuestras vidas felices, pero sin echar… pic.twitter.com/oUr6OhcphY — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 25, 2026

Del éxito en cines a Netflix

Santiago Segura ya había avisado de que quienes quisieran disfrutar de Torrente presidente desde casa tendrían que esperar. El cineasta defendió desde el principio una amplia ventana en cines para el regreso de su personaje más emblemático, una estrategia que finalmente ha dado resultados.

La película ha superado los 30 millones de euros de recaudación en España, una cifra que la sitúa entre los mayores éxitos del cine nacional en los últimos años. De hecho, la cinta ya ocupa el cuarto puesto entre las películas españolas más taquilleras de la historia.

El fenómeno comenzó desde su estreno. En apenas dos semanas, Torrente presidente superó los 20 millones de euros en taquilla, rebasando el registro alcanzado por Campeones en 2018 y confirmando el tirón comercial del personaje creado por Segura.

Torrente salta a la política

Doce años después de Torrente 5: Operación Eurovegas, Segura ha recuperado al personaje en una historia que lleva al ex policía más incorrecto del cine español al terreno político.

En esta ocasión, Torrente termina convertido en líder de NOX, un partido populista construido a su medida. Con su habitual mezcla de demagogia, cinismo y torpeza, el personaje se convierte en una sátira del panorama político actual.

El propio Segura ha subrayado ese paralelismo con la realidad. "Lo triste y lo gracioso (en la pantalla) es que esto, hace 30 años cuando hice ‘Torrente’, era Torrente. Ahora, todo eso que has dicho se puede aplicar a muchos políticos en activo", ha afirmado.

Además, añadió: "Eso es lo terrible y da pena, por eso creo que de alguna forma, esta película es necesaria, porque la gente quiere reírse de eso por no cortarse las venas".

La saga completa

La llegada de Torrente presidente permite además revisitar toda la evolución del personaje en Netflix. Desde Torrente, el brazo tonto de la ley (1998) hasta Torrente 5: Operación Eurovegas (2014), la plataforma reúne todas las películas de la saga.

Casi tres décadas después del nacimiento del personaje, José Luis Torrente regresa con una nueva entrega que vuelve a conectar con el público y confirma el impacto de una de las franquicias más reconocibles del cine español.