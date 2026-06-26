'Unión Pacífico', el western que revolucionó Hollywood y convirtió el ferrocarril en una epopeya cinematográfica

El cine clásico vuelve a ser protagonista en la sección Es sesión continua del programa Kilómetro Cero de esRadio, donde Antolín de la Torre recupera una de las grandes obras maestras del western.

Unión Pacífico (Union Pacific) transformó la construcción del ferrocarril transcontinental en toda una epopeya que aúna drama, suspense y western de forma magistral. Una gran producción de Paramount protagonizada por Barbara Stanwyck, Joel McCrea, Brian Donlevy, Robert Preston, Akim Tamiroff, Lon Chaney Jr. y un jovencísimo Anthony Quinn, entre otros. Gran parte del éxito de la película reside en su combinación de aventura, acción, romance e intriga política sobre un sólido trasfondo histórico.

La historia se sitúa tras el final de la Guerra de Secesión, cuando Estados Unidos impulsa la construcción del primer ferrocarril transcontinental para conectar el este y el oeste del país. La expansión ferroviaria, considerada uno de los grandes motores del crecimiento económico estadounidense, se convierte en una carrera contrarreloj entre las compañías Union Pacific y Central Pacific, que compiten por obtener las mayores subvenciones gubernamentales y alcanzar antes el estratégico nudo ferroviario de Ogden, en Utah.

Sin embargo, la batalla no solo se libra sobre las vías. DeMille introduce una trama de corrupción financiera encabezada por el banquero Asa Barrows, quien intenta sabotear las obras de la Union Pacific para hundir el valor de sus acciones y enriquecerse mediante operaciones especulativas. Para ello contrata a un grupo de jugadores y delincuentes que instalan salones de juego, alcohol clandestino y prostitución junto a los campamentos ferroviarios con el objetivo de ralentizar el trabajo de los obreros.

De la Torre pone el foco en cómo la trama "refleja las enormes dificultades a las que se enfrentó la construcción del ferrocarril: los sabotajes, las durísimas condiciones del terreno, los ataques indígenas y la rivalidad entre dos compañías obligadas a conquistar miles de kilómetros de territorio en tiempo récord". Así, comenta que "mientras la Union Pacific logró tender cerca de 1.750 kilómetros de vías atravesando las Grandes Llanuras, la Central Pacific tuvo que abrirse paso por la Sierra Nevada, perforando la roca con dinamita y trabajo manual".

Un elenco plagado de estrellas

Más allá de su espectacularidad visual, Unión Pacífico destaca por un reparto de primer nivel. Barbara Stanwyck ofrece una de las interpretaciones más recordadas de su carrera, mientras Joel McCrea encarna con solvencia al agente encargado de garantizar el éxito del proyecto ferroviario. A ellos se suman secundarios de lujo como Brian Donlevy, Robert Preston o un joven Anthony Quinn.

DeMille apostó por un extraordinario realismo técnico. Los actores realizaron muchas de sus propias escenas de acción, se utilizaron locomotoras históricas restauradas por la propia compañía Union Pacific Railroad y se consultaron archivos originales para recrear con fidelidad uno de los mayores hitos de la ingeniería del siglo XIX. El espectacular accidente ferroviario que culmina la película fue tan innovador para la época que obtuvo una nominación al Óscar a los mejores efectos visuales.

Un rodaje repleto de curiosidades

Antolín de la Torre destaca que "la producción también dejó numerosas anécdotas".

Su estreno mundial, celebrado en Omaha (Nebraska) durante el festival "Golden Spike Days", reunió a más de 250.000 personas, "una afluencia tan extraordinaria que obligó a intervenir a la Guardia Nacional para controlar el enorme volumen de asistentes". Remarca que "la ciudad prácticamente duplicó su población durante aquellos días".

Otra curiosidad es que la película obtuvo de forma retroactiva el máximo galardón del Festival de Cannes. Aunque estaba seleccionada para la primera edición del certamen en 1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó su cancelación. En 2002, un jurado especial revisó aquellas películas y concedió a Unión Pacífico el Gran Premio, antecedente de la actual Palma de Oro.

Considerada una de las grandes superproducciones del llamado "año dorado de Hollywood", 1939, la película fue la segunda más taquillera del año, solo por detrás de Lo que el viento se llevó, compartiendo cartel con clásicos como La diligencia, Caballero sin espada o El mago de Oz.

Con su combinación de rigor histórico, acción trepidante y espectacular puesta en escena, Unión Pacífico permanece como uno de los grandes westerns de todos los tiempos y una muestra del talento de Cecil B. DeMille para convertir la Historia en un espectáculo cinematográfico inolvidable.