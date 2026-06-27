El programa Prohibido Contar Ovejas de esRadio, conducido por Felipe Couselo junto a sus colaboradores habituales Juanma González, Daniel Palacios y Gonzalo Contreras, dedica su edición número 372 a analizar en profundidad la filmografía de uno de los directores más icónicos del cine fantástico y de terror: John Carpenter. A lo largo del programa, los integrantes debaten sobre los inicios de su carrera, su particular estilo visual y sonoro, y cómo logró revolucionar el cine de bajo presupuesto en la década de los setenta y ochenta. La conversación arranca recordando su primer largometraje, Dark Star (Estrella Oscura), estrenada en 1974, un proyecto que originalmente comenzó como un trabajo escolar en la universidad de California y que acabó expandiéndose para su estreno comercial en salas de cine.

Los tertulianos analizan los escasos recursos con los que se rodó Dark Star, apenas 60.000 dólares de la época, y cómo la participación de figuras clave como Dan O'Bannon en los efectos especiales y el guion, y de Nick Castle interpretando al simpático alienígena —que se asemejaba a una pelota de playa—, sentaron las bases de futuros éxitos de la ciencia ficción como Alien. A pesar de sus costuras y de ser un trabajo primerizo que a ratos se hace lento debido a la necesidad de estirar el metraje, los colaboradores coinciden en que la película ya mostraba el talento y la personalidad de un director capaz de hacer grandes cosas con muy poco presupuesto, introduciendo además ese tono de parodia y homenaje a clásicos de la ciencia ficción como 2001: Una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick.

A continuación, el programa se centra en Asalto a la Comisaría del Distrito 13, estrenada en 1976, calificada por los críticos como la primera gran película de John Carpenter. En ella, el realizador neoyorquino rinde un claro homenaje al cine del oeste, en especial a Río Bravo de Howard Hawks, trasladando la estructura del asedio clásico a un entorno urbano degradado de Los Ángeles. Los colaboradores destacan el concepto del asedio claustrofóbico, una constante en toda la filmografía de Carpenter, y la aparición de uno de sus primeros grandes antihéroes, Napoleon Wilson, interpretado de forma brillante por Darwin Joston, un personaje rudo pero carismático que prefiere actuar a hablar.

Durante el debate, se destaca la crudeza de la famosa escena del asesinato de la niña en la cabina de teléfonos al inicio de la película, que supuso graves problemas de censura en Estados Unidos por la crudeza de la violencia mostrada. Los colaboradores comparan esta violencia directa y 'sucia' con el cine de directores como Sam Peckinpah, resaltando cómo Carpenter utiliza el formato panorámico y la música sintética compuesta por él mismo para dilatar el tiempo y generar una tensión insoportable en el espectador antes del estallido violento. También se hace mención al posterior remake protagonizado por Ethan Hawke y Laurence Fishburne, que, aunque apreciado por algunos tertulianos, modificaba la intriga original para centrarla en la corrupción policial en lugar de mantener el misterio de los pandilleros deshumanizados.

El gran hito de la noche llega con el análisis de Halloween (La Noche de Halloween), estrenada en 1978, la película que de alguna manera definió las reglas del género slasher y se convirtió durante décadas en la producción independiente más rentable de la historia. El equipo de Prohibido Contar Ovejas examina la figura de Michael Myers como la representación pura y deshumanizada del mal, un monstruo sobrenatural que escapa a las explicaciones lógicas. Se resalta la decisiva aportación de Debra Hill en la producción y coescritura del guion, dando voz y carácter a los personajes femeninos, especialmente al de la protagonista, Laurie Strode, interpretada por una de las actrices más icónicas de su tiempo, Jamie Lee Curtis, quien se convertiría en la indiscutible reina del grito.

Los tertulianos elogian la emblemática banda sonora compuesta por Carpenter, cuyo tema principal se ha convertido en una pieza fundamental de la historia del cine de terror. Además, debaten sobre la atmósfera opresiva de la película, el uso magistral de la cámara subjetiva en la secuencia inicial —donde el espectador se mete en la piel del asesino cuando aún es un niño— y el minimalismo visual ideado por el director de fotografía Dean Cundey. El bloque concluye analizando la saga de secuelas y reinicios de la franquicia, desde el aplaudido remake de Rob Zombie hasta la reciente trilogía dirigida por David Gordon Green, pasando por la entrega de culto Halloween H20, que redefinió el trauma de la protagonista frente a su implacable perseguidor.

Para cerrar el programa, se aborda el largometraje La Niebla (1980), película de atmósfera profundamente deudora de los relatos clásicos de fantasmas. Los colaboradores recuerdan el espeluznante prólogo narrado por John Houseman y analizan cómo surgió la idea del filme tras un viaje de Carpenter y Debra Hill a Stonehenge. El largometraje destaca por su coralidad, contando con interpretaciones de Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh y Tom Atkins, y por su capacidad para generar terror de día, a plena luz, un logro difícil en el cine de género. Los integrantes de Prohibido Contar Ovejas coinciden en que, a pesar de sus problemas de rodaje y la necesidad de volver a rodar escenas para aumentar el suspense, La Niebla permanece como una obra imprescindible que consolidó el estilo visual analógico y la maestría artesanal de John Carpenter.