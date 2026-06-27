En esta nueva entrega de Par Impar, el programa de cine de esRadio, los presentadores Juanma González y Dani Palacios conversan con Martín Torres, médico de urgencias y escritor que presenta la segunda edición de su aclamada novela negra, La Enfermera. Durante la charla sobre la mítica película de cine negro El Sueño Eterno, de Howard Hawks, se analiza cómo el autor ha logrado plasmar su experiencia profesional en un relato trepidante, ambientado en una ciudad que evoca la atmósfera del cine negro clásico: San Sebastián. Los tertulianos comparan la capital guipuzcoana con Los Ángeles por su capacidad para acoger intrigas oscuras bajo una fachada de sofisticación.

Martín Torres explica que San Sebastián posee una dualidad idónea para el suspense, ya que combina el glamour de su festival de cine con el ambiente sombrío de sus días lluviosos, siendo la capital de provincia con más jornadas de precipitaciones al año. Esta atmósfera sirve de telón de fondo para La Enfermera, donde el entorno hospitalario de urgencias se convierte en el epicentro de una compleja trama criminal. El autor destaca que la medicina de urgencias aporta un dinamismo y una constante toma de decisiones extremas que encajan a la perfección con el ritmo que exige el thriller contemporáneo.

El debate se traslada rápidamente a los grandes referentes del género, prestando especial atención a El Sueño Eterno, la mítica película dirigida por Howard Hawks y basada en la novela de Raymond Chandler. Martín confiesa su admiración por este clásico y destaca la colaboración del Nobel William Faulkner en el guión junto a Leigh Brackett. Entre las anécdotas del rodaje, recuerdan el famoso telegrama que Hawks envió a Chandler preguntándole quién había matado al chófer de la historia, a lo que el novelista respondió que tampoco lo sabía, un claro ejemplo de cómo la atmósfera y el magnetismo de los personajes superan a la propia coherencia de la trama.

Otro aspecto de gran interés que se analiza de El Sueño Eterno es la inigualable química entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall, cuya relación traspasó la pantalla y dio origen al famoso término Rat Pack, acuñado por la propia Bacall. Los presentadores de esRadio recuerdan cómo el estudio decidió añadir nuevas escenas para aprovechar el tirón publicitario del romance real, lo que dio pie a secuencias tan recordadas como la de los caballos, cargada de dobles sentidos de carácter sexual que lograron sortear la férrea censura de la época.

Centrándose en el proceso de escritura de La Enfermera, Martín Torres revela que su prioridad ha sido construir diálogos ágiles y de gran realismo, inspirándose en el habla de la gente joven con la que trabaja a diario en el hospital. Asimismo, el autor confiesa que evita realizar descripciones físicas minuciosas de los personajes o de las localizaciones para estimular la imaginación del lector. Esta técnica permite que cada persona proyecte su propia imagen de los protagonistas, lo que agiliza notablemente la lectura y sumerge al público directamente en la acción.

Por último, el programa de esRadio aborda una de las conexiones más fascinantes del cine español con Hollywood, detallando la supuesta influencia de El Crack, la obra maestra de José Luis Garci protagonizada por Alfredo Landa, en el cine de Quentin Tarantino. Los tertulianos rememoran una anécdota según la cual se le preguntó directamente a Tarantino en un festival si había copiado una escena para Pulp Fiction, a lo que el director estadounidense admitió conocer y admirar el filme de Garci. El broche de oro de la emisión lo pone la música de Fleetwood Mac con clásicos como Lies y Everywhere, que ponen ritmo a esta enriquecedora conversación sobre literatura, medicina y celuloide.