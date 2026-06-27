Las cinco actrices que han sido Supergirl: ¿cuál es la mejor?

Este fin de semana se estrena Supergirl, un nuevo remake sobre la heroína a la que esta vez le da vida Milly Alcock. En esCine repasamos la trayectoria de Supergirl en las pantallas. A lo largo de la historia de las adaptaciones de DC Cómics, han sido cinco las actrices principales que han encarnado a la famosa superheroína en diferentes formatos y épocas.

Las cinco Supergirls

La primera de estas versiones cinematográficas llegó en el año 1984 con la película homónima protagonizada por Helen Slater, la cual estaba directamente conectada con el célebre universo cinematográfico del Superman de Christopher Reeve.

Helen Slater como Supergirl.

Posteriormente, los espectadores pudieron ver a una nueva Kara en la serie de televisión Smallville —emitida entre los años 2007 y 2011—, donde la actriz Laura Vandervoort interpretó a la prima de Clark Kent, aunque con un rol secundario y reducido principalmente a interacciones breves con los protagonistas habituales. La podemos ver en la fotografía que encabeza esta noticia.

La tercera encarnación, y una de las más longevas, fue la protagonizada por Melissa Benoist en la serie individual Supergirl, emitida en la cadena estadounidense CW de 2015 a 2021. Vinuesa define esta producción como un producto de calidad audiovisual media que, no obstante, logró ganarse el afecto y la simpatía de los seguidores del personaje gracias a su extenso desarrollo en la pequeña pantalla.

Melissa Benoist como Supergirl.

La cuarta actriz en asumir el papel fue Sasha Calle en la película Flash, encarnando a una heroína alternativa surgida de una variación de la famosa saga de cómics Flashpoint.

Aunque en la historia original de las viñetas el personaje rescatado era Superman, la adaptación cinematográfica optó por dar el protagonismo a Kara. El director del filme, Andy Muschietti, mostró su entusiasmo por el potencial de esta versión, pero la posterior reestructuración del universo cinematográfico de DC canceló cualquier posibilidad de continuidad.

Sasha Calle como Supergirl en 'The Flash'.

La quinta y más reciente incorporación es la de la actriz Milly Alcock, protagonista de la película Supergirl que acaba de llegar a los cines bajo la dirección de Craig Gillespie. Para esta nueva etapa, se toma como base el aclamado cómic Supergirl: La mujer del mañana, escrito por Tom King y editado recientemente en España por la editorial Panini, una obra muy recomendable como la guía definitiva para comprender la esencia de la superheroína. Esta publicación en formato físico representa una oportunidad ideal para que los lectores se adentren en las viñetas antes de su traslado a la gran pantalla.

Además, analizamos los diferentes orígenes de Kara en las viñetas, destacando el relato clásico original: tras la explosión de Krypton, una porción del planeta sobrevivió bajo el nombre de Argo City; cuando la radiación de la kryptonita comenzó a amenazar la supervivencia de sus habitantes, los padres de Kara decidieron mandarla en una nave hacia la Tierra para protegerla.

Milly Alcock en 'Supergirl'.

Pincha en el audio donde hacemos todo el repaso y podrás escuchar además el encuentro entre los dos primos kryptonianos donde se muestra la sorpresa de Clark Kent al descubrir que no está solo y que Kara proviene de su mismo planeta de origen. En dicho clip, se refleja el choque cultural y el descubrimiento de que la joven comenzará a experimentar la manifestación de sus poderes sobrehumanos bajo el sol amarillo de la Tierra.