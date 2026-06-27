Obesos, enanos, fluidos, patadas en la entrepierna... la masculinidad no censurada de 'Jackass'

En la década de los años 2000, la cadena de televisión MTV comenzó a introducir diversos programas de entretenimiento en su parrilla habitual. Fue precisamente en el año 2000 cuando irrumpió con fuerza un formato que sorprendería a propios y extraños por su carácter transgresor y descabellado: Jackass. Este espacio estaba protagonizado por un peculiar grupo de jóvenes decididos a enfrentarse a retos absurdos y a propinarse todo tipo de golpes físicos, donde las caídas, las contusiones y, muy especialmente, las dolorosas patadas en la entrepierna se convirtieron en la seña de identidad del programa.

Aquellos jóvenes mostraban una camaradería inquebrantable, fundamentada en el humor autoinfligido y en la risa compartida, distanciándose de cualquier intención de humillar o herir de forma maliciosa a terceras personas. El arrollador éxito de audiencias cosechado entre el público adolescente de todo el planeta propició que, tan solo dos años después de su debut televisivo, la franquicia diera el gran salto a la gran pantalla.

Jackass: Lo mejor para el final.

Lo que comenzó como un modesto proyecto televisivo derivó en una millonaria saga cinematográfica que, a lo largo de las décadas, ha acumulado cuatro exitosas entregas y hasta tres documentales que desvelaban los entresijos y las tomas falsas de los rodajes. La primera película, que contó con un presupuesto extremadamente reducido que apenas alcanzaba los cinco millones de dólares, logró recaudar más de 85 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Posteriormente, la entrega rodada en 3D llegó a rozar la espectacular cifra de los 200 millones de dólares de recaudación global.

Este fin de semana se estrena en los cines la quinta película de la franquicia, titulada Jackass: Lo mejor para el final, una producción que llega cuando sus célebres integrantes han alcanzado ya la barrera de los cincuenta años de edad, lo que añade un inevitable y entrañable matiz de nostalgia y despedida a sus arriesgadas peripecias.

En este nuevo largometraje, el espectador se reencontrará con algunos de los momentos desternillantes y con gags memorables que apelan a la memoria colectiva del programa original, como el mítico episodio de la radiografía en el hospital que revelaba un coche de juguete introducido en el recto de uno de los protagonistas, o salvajes desafíos frente a imponentes toros que llegaron a provocar una conmoción cerebral al líder del grupo, Johnny Knoxville.

Con el paso del tiempo, la percepción de la crítica especializada respecto a la saga ha experimentado una notable evolución favorable. Si bien en sus orígenes las películas eran sistemáticamente vapuleadas por los críticos, progresivamente se han ido publicando sesudos análisis teóricos que abordan el fenómeno de la franquicia desde una perspectiva sociológica y cultural, prestando especial atención a su particular representación de la masculinidad.

Jackass: Lo mejor para el final.

Pese a ser un grupo de jóvenes, blancos y heterosexuales con una camaradería inquebrantable, nunca han sido etiquetados con el cliché de la masculinidad tóxica. Al contrario, su absoluta falta de prejuicios a la hora de desnudarse y el afecto mutuo que se profesan en situaciones de vulnerabilidad física extrema han sido interpretados por diversos autores como un canto a la amistad masculina e, incluso, han convertido al grupo en un inesperado referente de simpatía y apoyo hacia la comunidad LGTBI, con la que ellos mismos han bromeado abiertamente a lo largo de los años.

El legado de este grupo de osados humoristas va mucho más allá de sus propias películas y ha ejercido una influencia determinante en la evolución de la comedia. El humor físico extremo, el uso de golpes absurdos y el dolor autoinfligido como catalizadores de la carcajada colectiva en salas de cine abrieron el camino para exitosas producciones de Hollywood como la trilogía de Resacón en Las Vegas (donde uno de los protagonistas es electrocutado con un táser policial) o el humor irreverente y de telerrealidad popularizado por Sacha Baron Cohen en películas como Borat.

El 'robot médico' en Jackass: Lo mejor para el final.

En esta última entrega, Jackass: Lo mejor para el final, la fórmula se lleva de nuevo al límite con gags tan escatológicos como una prueba de próstata realizada por un robot, con sus grandes "dedos" o la colocación de un anillo electrificado en el pene, demostrando que, a pesar de los años transcurridos, el espíritu gamberro de la marca sigue plenamente vigente y fiel a su esencia original.

Supergirl, la prima de Superman

La cartelera de superhéroes también se renueva con el estreno de Supergirl, una aproximación diferente al universo de Krypton. En esta ocasión, la prima de Superman deambula por la galaxia buscando su propio hogar tras la destrucción de su planeta natal.

En un tono que mezcla la acción con el drama y una constante pesadumbre de la protagonista, la cinta busca desmarcarse de las fórmulas habituales del género. La película cuenta con la participación de Jason Momoa, ofreciendo un enfoque irregular pero interesante que intenta dotar de mayor profundidad emocional a una heroína tradicionalmente eclipsada por su primo.

Cuidado con lo que deseas

El terror psicológico llega de la mano de Obsession, un largometraje que ha arrasado en taquilla a nivel internacional. La trama sigue a un joven empleado de una tienda de música profundamente enamorado de su compañera, quien solo lo ve como un amigo. Desesperado, recurre a un misterioso artefacto para pedir el deseo de ser amado por encima de todo.

Sin embargo, lo que comienza como un romance apasionado se transforma en una asfixiante pesadilla de celos y posesión. El director de la obra ha logrado con un presupuesto muy ajustado (menos de un millón de dólares) un rotundo éxito de taquilla con más de 330 millones recaudados a nivel mundial, recordando a clásicos relatos de terror sobre los peligros de conceder deseos prohibidos.

Un Jonas Brothers acusado de ladrón

Otro de los platos fuertes de la semana es la comedia dramática Letras Robadas, una producción irlandesa que destaca por la química entre sus protagonistas, interpretados por Paul Rudd y Nick Jonas.

Letras robadas.

La historia gira en torno a Danny, un antiguo miembro de una popular boyband que roba una canción de Rick, un humilde cantante de eventos locales, convirtiéndola en un arrollador éxito mundial. A partir de este conflicto, la película explora la ambición, la traición y la búsqueda de justicia en la competitiva industria musical, huyendo de los clichés habituales de los biopics musicales y profundizando en las contradicciones de sus personajes.

Maria Antonieta y el robo de un cadáver

El cine histórico francés también tiene su espacio con Los últimos días de María Antonieta, que muestra el lado más humano y vulnerable de una de las figuras más contrariadas de la historia de Francia durante el fin del Antiguo Régimen.

El cine español aporta la nota de humor negro con Morir no siempre sale bien, una disparatada comedia de enredo protagonizada por destacadas actrices como Ana Wagener y Tamara Casellas. La historia arranca con el secuestro de un cadáver para exigir un rescate a una adinerada viuda, desatando una sucesión de equívocos y situaciones delirantes que garantizan la carcajada del espectador.

La producción francesa Nino, la española Viaje al país de los blancos y la enigmática intriga saudí La mujer sin nombre completan una variada oferta para los amantes de las salas de cine durante este verano.

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