Roban el cadáver de su jefe para pedir un rescate: "A la tumba te llevas lo puesto"

Una familia recibe una llamada de unos secuestradores pidiendo un rescate por el padre de familia. El mismo padre de familia al que acaban de enterrar. Esta es la premisa de la comedia negra española Morir no siempre sale bien con Tamara Casellas y Ana Wagener como protagonistas; la primera es la secuestradora y la segunda, la viuda.

Ana Wagener describe a Inés, su personaje, como una mujer de posición acomodada que reside en una lujosa mansión pero que arrastra una profunda insatisfacción vital. Al comienzo de la trama, Inés enviuda de forma repentina y, lejos de mostrar dolor, experimenta una extraña liberación que descoloca a sus propios hijos. "Siente cierto alivio por la muerte del marido" ha comentado la actriz en esCine. A lo largo de la película, que transcurre en el arco temporal de una sola semana, este personaje sufrirá una transformación emocional que la obligará a tomar las riendas de su vida por primera vez.

'Morir no siempre sale bien'.

Por su parte, el personaje de Rosario, interpretado por Tamara Casellas, representa la cara opuesta de la moneda social. Rosario es una madre coraje de barrio humilde que debe lidiar con las constantes torpezas de su marido y su impulsivo hermano, quienes terminan escondiendo un cuerpo en el congelador del baño de su pequeño piso. Casellas destaca que, a pesar del tono de comedia, abordó su papel desde la absoluta seriedad de una mujer superada por las circunstancias que actúa movida por el instinto de supervivencia.

Uno de los puntos fuertes de la producción es la complicidad que se establece con el espectador. La narrativa juega a situar al espectador como cómplice de las situaciones absurdas antes de que los propios personajes las descubran en pantalla. Esta fórmula permite que el público empatice rápidamente con las disparatadas decisiones que toman las familias protagonistas, justificando sus cuestionables actos morales bajo el paraguas de la desesperación absoluta.

Tamara Casellas y Ana Wagener en esCine.

La película también pone el foco en el contraste de clases y en cómo la necesidad puede diluir las barreras sociales. Cuando Inés y Rosario se sientan frente a frente, despojadas de sus respectivos prejuicios y corazas, descubren que comparten los mismos temores y el mismo deseo de proteger a los suyos. Este choque de realidades da pie a una bonita relación de apoyo mutuo entre dos mujeres que, en el fondo, intentan arreglar los desastres provocados por los hombres de su entorno.

En este sentido, Tamara Casellas comenta cómo "al final lo que buscamos, por lo general, es lo mismo; yo sigo creyendo que la felicidad reside... que a la tumba te llevas lo que tienes puesto, y creo que en esta película sí que se refleja muy bien, esa riqueza reside en otro lado".

En el tramo final de la entrevista, las actrices comparten sus futuros proyectos profesionales. Tamara Casellas muestra su entusiasmo por su reciente participación en la película de acción y temática zombie Apocalipsis Z, una gran producción para la plataforma de streaming Prime Video dirigida por Carles Torrens, donde encarna a un personaje de perfil militar. Para Casellas, esta experiencia ha supuesto un divertido reto físico que le ha permitido descubrir su faceta como actriz de acción.

Por otro lado, Ana Wagener anuncia el próximo estreno del monólogo teatral Laurencia, escrito por Alberto Conejero, que se representará en el Corral de Comedias de Almagro. Asimismo, Wagener celebra con emoción el inminente estreno de Una Familia, la ópera prima como director del actor Ricardo Gómez, un proyecto muy especial para ella debido al enorme vínculo profesional y de cariño que mantiene con el joven cineasta tras haber trabajado juntos en el teatro.

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