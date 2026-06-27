Treinta años del adiós de Rafaela Aparicio, la "chacha" del cine español

Hizo historia Rafaela Aparicio como una de las más entrañables actrices cómicas, a la que le endosaban a menudo papeles de sirvienta, razón por la que fue conocida como la Chacha del cine español. Murió hace treinta años, el 9 de junio de 1996. Un día después era enterrada en el madrileño Cementerio de San Justo, casi en la intimidad. Quien disfrutara de millones de admiradores y del cariño de toda una profesión, la de los cómicos, resulta que fue sepultada en la soledad del camposanto sin que asistieran compañeros suyos. Triste final de quien tanto nos había hecho reír.

Había nacido en Marbella, pero a los diez meses sus padres se trasladaron a La Carolina (Jaén). Su infancia y adolescencia las pasó en otras ciudades. Su padre era piloto de la marina mercante, luego empresario de toros y variedades teatrales, y de ahí los frecuentes cambios familiares de residencia. Pronto se despertó en ella su afición al teatro, comenzando por actuar en Córdoba en un cuadro de aficionados. Cuando ya tenía suficientes tablas se convirtió en actriz, adoptando géneros variados, desde la comedia al drama, incluso la zarzuela, como tiple cómica.

Paréntesis sentimental: se casó en los primeros años treinta con un actor genérico, el gallego Erasmo Pascual. Tuvieron dos hijos, chico y chica. Ocurrió que aquel matrimonio «no existió». Todo porque durante la Guerra Civil se quemaron muchos archivos y, entre ellos, uno de Barcelona donde figuraba toda la documentación de su enlace.

Tras muchas temporadas en compañías teatrales, llegada la televisión a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, Rafaela Aparicio fue de las pioneras en aparecer en lo que se llamaba la caja tonta, esto es, Televisión Española, en sketches cómicos como Chicas de la Ciudad. Pero la verdadera popularidad en la pequeña pantalla la consiguió entre 1967 y 1970 en La Casa de los Martínez, donde era la chacha de la familia junto a Florinda Chico, tía y sobrina como aparecían según los guiones. Una pareja que extendió esa relación artística, muy duradera, en otros trabajos.

Rafaela Aparicio | Archivo

Un centenar largo de películas rodó Rafaela Aparicio, mezclando comedias de enredo o series de televisión de ese género con otras producciones de mayor enjundia, donde dejó huellas imborrables de su talento dramático, a saber: Ana y los lobos y Mamá cumple cien años, donde Carlos Saura supo extraer cuanto dentro de sí llevaba Rafaela en su temperamento artístico.

Hacía una vida normal, de ama de casa. La entrevisté en el domicilio que habitaba en Madrid a espaldas de los primeros números de la avenida de América. Piso modesto que no correspondía al de una actriz tan popular como ella. Estaba claro que no era rica, que vivía de los sueldos que le pagaban en compañías de teatro o en Televisión Española. «Yo —me confesó— podría ser millonaria en el caso de que me hubiera arriesgado a tener compañía propia, pero me dio miedo, conformándome con una cantidad fija y no con un porcentaje de taquilla».

Una afición suya era ir al fútbol, al estadio Santiago Bernabéu, «forofa» del equipo blanco: «Allí chillo como el que más».

Entrañable en el trato, personaje muy querido del público, se despidió del cine en 1994 con la película de Ricardo Franco ¡Oh, cielos!, y del teatro con las comedias Mala hierba y La abuela echa humo.

Sus hijos la ingresaron en la clínica madrileña La Santina, especializada en enfermos de alzhéimer. Prohibieron que nadie pudiera acudir a verla. Con cuentagotas sí que dejaron que algunos íntimos de Rafaela pudieran visitarla, caso de Florinda Chico. Un encuentro doloroso porque Rafaela no la reconoció. Algunas veces, a las enfermeras, les decía: «¡Vestidme pronto, que no llego al teatro…!».

Y así, entre delirios cuando su mente ya estaba perdida, se fue de este mundo una de las actrices más queridas de los españoles. De esto hace exactamente treinta años.