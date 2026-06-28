El cine de terror será uno de los grandes protagonistas de 2026 gracias al nacimiento de Mad Horror, un nuevo festival que pretende convertir Madrid en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al fantástico en el sur de Europa. De este proyecto se habló ampliamente en Par-Impar, el espacio cinematográfico de esRadio conducido por Dani Palacios y Juanma González, que dedicó uno de sus programas a repasar tanto esta iniciativa como varias efemérides esenciales del género.

Para conocer todos los detalles del certamen, el programa contó con la participación de Mike Hostench, antiguo codirector del Festival de Sitges durante cerca de veinte años y máximo responsable de esta nueva propuesta. Según explicó, Mad Horror nace con la intención de unir dos conceptos en un mismo evento: por un lado, una gran convención para los seguidores del terror y, por otro, un festival cinematográfico con una cuidada selección de títulos internacionales.

La programación combinará películas procedentes de algunos de los festivales especializados más prestigiosos del mundo, como Sitges, Fantastic Fest o Midnight Madness de Toronto. Además de proyectar una decena de largometrajes inéditos, el certamen incluirá numerosas actividades paralelas y homenajes dedicados a figuras clave del género.

Entre los grandes reclamos destaca la presencia de invitados de excepción como Robert Englund, inolvidable Freddy Krueger; Linda Blair, protagonista de El exorcista; y Malcolm McDowell, uno de los rostros más emblemáticos del cine fantástico. A ellos se sumarán tres exposiciones temáticas: una centrada en Aliens, el regreso con motivo de su 40.º aniversario, otra dedicada a la compañía española de efectos especiales DDT y una tercera que rendirá tributo a Chicho Ibáñez Serrador, referencia absoluta del terror español.

La experiencia del público irá mucho más allá de las proyecciones. El recinto contará con túneles del terror —dos de ellos inspirados en el manga y el anime japoneses—, zonas de videojuegos, escape boxes y espacios para firmas, cómics y merchandising relacionados con el género.

Durante la conversación también hubo tiempo para reflexionar sobre el papel que el terror ha desempeñado históricamente dentro de la industria cinematográfica. Tanto Hostench como los presentadores coincidieron en que este tipo de producciones han demostrado una enorme capacidad para atraer espectadores incluso en épocas de crisis, gracias a presupuestos contenidos y a su independencia respecto a las grandes estrellas de Hollywood.

El programa aprovechó además la ocasión para recordar varios aniversarios especialmente significativos que se celebran en 2026. Entre ellos sobresale el medio siglo de ¿Quién puede matar a un niño?, la obra maestra de Chicho Ibáñez Serrador, así como los cuarenta años de Aliens, el regreso y La mosca, dos películas fundamentales por su influencia en el desarrollo de los efectos especiales y del cine fantástico moderno.

El recorrido histórico también puso el foco en la extraordinaria salud del terror español durante las últimas décadas. Se repasaron los treinta años de Tesis, debut de Alejandro Amenábar, así como el vigésimo quinto aniversario de Los otros y El espinazo del diablo, obras que consolidaron el prestigio internacional del género producido en España.

Otro de los ejemplos destacados fue Darkness, de Jaume Balagueró, cuya distribución internacional le permitió superar los 22 millones de dólares en la taquilla estadounidense, un logro poco habitual para una producción española de terror.

La tertulia concluyó con un repaso a otros títulos imprescindibles como El día de la bestia, de Álex de la Iglesia; No profanar el sueño de los muertos, dirigida por Jorge Grau; y películas de culto más extremas como Sardu o Street Trash. Para los participantes, la trayectoria del fantástico español demuestra que sigue siendo uno de los géneros con mayor proyección internacional y una de las grandes señas de identidad del cine nacional.