El recuerdo de Álex García a Verónica Echegui un año después de su trágica muerte

El 24 de agosto de hace un año moría en el Hospital 12 de Octubre de Madrid la actriz Verónica Echegui, uno de los rostros icónicos del cine español más reciente. Tenía cuarenta y dos años. El fallecimiento se produjo a causa de un cáncer de útero. La familia cinematográfica española lloró su desaparición. Fueron muchos de sus compañeros los que acudieron a darle su último adiós. Y hace pocas fechas, cuando se conmemoraba su cumpleaños, TVE en su programa Historia de nuestro cine le dedicó un sentido homenaje, donde tomó parte el actor canario Álex García, que fuera su pareja desde 2010 hasta 2023.

Verónica Fernández de Echegaray era su verdadera identidad, nombre que acortó para el cine: Verónica Echegui. Tras sus estudios en la Real Escuela de Arte Dramático acudió a un casting por primera vez. Bigas Luna buscaba una actriz joven y desconocida como protagonista de su película Yo soy la Juani. Entre las decenas que se presentaron, el director catalán eligió a Verónica. Hizo su papel a las mil maravillas y fue nominada a los premios Goya de 2006. Había sido la revelación de ese año, pese a no llevarse el galardón a su casa.

Cuatro años después la contrataron para Seis puntos sobre Emma, donde interpretó a una joven ciega que soñaba con ser madre y buscaba el padre perfecto para serlo, personaje que interpretó Álex García. Las secuencias amorosas entre ambos fueron cálidas. Al besarla por primera vez, Álex sintió una reacción ardiente, muy especial. "Ya nada podía pararlo", dijo. Y aquella historia de amor de la pantalla pasó a serlo en la vida real de la pareja.

Trece fueron los años que estuvieron juntos, con una infidelidad que pesó mucho en el ánimo de Verónica, que estaba espléndida en la película de 2014 Kamikaze, en la que también trabajó Álex García. Tragó Verónica con algun vaivén en la relación y perdonó a su amor. De 2016 era la comedia cinematográfica también con ellos de protagonistas, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Entre película y película de ambos ocurrió un turbio suceso, con investigación policial incluida, que salpicó de lleno a los tortolitos. Fueron acusados de vender certificados de vacunación de la covid-19 que eran falsos.

Lo que les pasó por aquella acción, lo ignoramos. Suponemos que les caería una multa como escarmiento. Ya no supimos que se metieran en otro charco como aquel, siendo dos jóvenes promesas del cine a los que no les faltaban oportunidades.

Vivían muy tranquilos en el campo, en las afueras de Madrid. Todo muy idílico hasta que aquel encanto se rompió un día de 2023: se dejaron, aunque de manera amistosa.

Dos años le quedaban de vida a la infortunada Verónica Echegui. Alejandro, Álex, García escribió una emotiva carta en su memoria a través de las redes sociales. Y ahora, transcurrido un año del óbito, fue invitado al programa de TVE Historia de nuestro cine, donde recordó a su antiguo amor con muy sentidas palabras durante la tertulia que siguió a la película programada, la citada No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Transcribimos algunas de las muchas referencias que Álex pronunció sobre Verónica Echegui: "Era empática... un ser muy especial, en sus personajes se veía humanidad, la escucha al que tenía enfrente, su brillantez... Aprendí como actor mucho de ella, así como recuerdo lo mucho que nos divertíamos. Ella era... es, para mí, un amor total".

Pero, si se querían tanto, ¿por qué rompieron para siempre? El recuerdo de Verónica, si es sincero Álex García, todavía parece tenerla presente, quizás con el corazón herido, quizás pensando que se equivocó al irse y dejarla sola.