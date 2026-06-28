Rudd Landy es un estirado agente inmobiliario de Nueva York cuya vida parece perfecta, pero que, sin embargo, vive acomplejado por la mayor fortuna y suerte de su hermano mayor. Un día recibe una llamada terrible: su hermano ha sufrido un accidente y se encuentra en el hospital. Al llegar se encuentra a otra persona distinta, un joven negro al que apadrinó en el programa de voluntariado de Hermano Mayor cuando estaba en el instituto. Rudd lo había olvidado, pero el joven, Marcus Pinchel, ha vivido obsesionado con él desde entonces.

Esta es la premisa de Hermanito, la nueva comedia de Netflix que acaba de incorporar a su catálogo y que reúne a la estrella de la lucha libre reconvertida en actor, John Cena, y al irreverente cómico Eric André. Para enredar aún más la situación, Rudd (John Cena) está a punto de conseguir un papel en un programa de telerrealidad y las locuras de Marcus (Eric André), escapado de un centro psiquiátrico, pueden echarlo todo a perder.

Hermanito es un producto de entretenimiento que se queda a medio camino entre la comedia gamberra y el drama familiar. Mientras una primera parte tiene momentos realmente divertidos gracias a la comicidad física y los chistes sexuales, una segunda parte se desvía hacia un terreno demasiado predecible y falto de garra que intenta tocar la fibra sensible del espectador. ¿Cómo han podido pensar que podían pasar de una escena sexual con vocabulario subido de tono a otra que haga llorar al espectador?

La comedia dirigida por Matt Spicer podría haber sido una película realmente divertida y gamberra llevada al límite si hubieran dado rienda suelta a Eric André. El cómico se hizo muy popular en EEUU con su late-night The Eric Andre Show, un programa inclasificable con entrevistas realmente absurdas a auténticas estrellas –algunas abandonaron el programa de forma abrupta– que sufrían situaciones incómodas, bromas pesadas y la destrucción sistemática del plató por parte del propio presentador. Solo hay que ver cómo llegó André a la premiere de Hermanito. Allá donde va siembra el caos.

Premiere de Hermanito.

Sin embargo, se queda en una propuesta excesivamente convencional que no termina de funcionar ni como sátira, ni como comedia absurda. En todo momento sientes que el guionista tiene atada una mano detrás de la espalda. Una auténtica oportunidad perdida teniendo en cuenta que la producción cuenta con un John Cena totalmente volcado y que tampoco tiene problemas para ir hasta el límite. Recordemos que presentó desnudo el premio Oscar al mejor vestuario en la gala de 2024.

John Cena en los premios Oscar 2024.

No obstante, la película consigue arrancar alguna que otra carcajada en el salón de casa. Lo más positivo de Hermanito es que algún productor vea la química real que hay entre sus dos protagonistas y decida apostar por una comedia realmente gamberra que no lo apueste todo a unos cuantos chistes sexuales explícitos pensando que eso va a escandalizar al público. Ya no estamos en 1981 ni esto es Porky's.

En resumen, Hermanito es una propuesta ligera y pasable para una tarde de fin de semana en el sofá, pero difícilmente el usuario de Netflix volverá a buscarla en el catálogo de la plataforma.

Espías, novios plantados en el altar y un reparto estelar

Este fin de semana llegan más estrenos directos a las plataformas de streaming y en esCine los repasamos todos: en Prime Video podemos ver Red de traición, un thriller de espionaje con Aaron Eckhart; mientras que SkyShowtime destaca el estreno de The Killer, una violenta película de acción sobre una implacable asesina que acepta un último encargo de alto riesgo.

La opción de cine de autor llega de la mano de Filmin con Lilly, basada en hechos reales; mientras que MGM+ presenta Una novia para mi boda, una producción que combina drama y comedia con Kevin James, quien, tras ser plantado en el altar, decide emprender en solitario su luna de miel en Italia. Netflix también estrena El manuscrito de Dante, una ambiciosa producción con un reparto que incluye a Oscar Isaac, Gal Gadot, John Malkovich, Jason Momoa, Martin Scorsese, Al Pacino o Gerard Butler.

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