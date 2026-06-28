El programa Prohibido Contar Ovejas de esRadio arranca con la participación de Alicia Parente para continuar analizando las producciones cinematográficas de la icónica banda británica The Beatles. En esta ocasión, los presentadores Felipe Couselo y Juanma González guían una conversación que retoma el repaso de la trayectoria audiovisual del grupo, enfocándose en una etapa de enorme experimentación psicodélica y de transformaciones internas en el seno de la banda. Los contertulios bromean sobre la ausencia de Dani Palacios antes de adentrarse de lleno en el análisis de una de las obras más singulares y controvertidas del cuarteto de Liverpool: la película para televisión Magical Mystery Tour.

Lanzada a finales de 1967, la película surgió como una idea de Paul McCartney tras la muerte del mánager del grupo, Brian Epstein. La cinta, concebida para la televisión, sigue un caótico viaje en autobús donde se suceden situaciones absurdas sin una narrativa convencional definida. Los integrantes del programa analizan el marcado costumbrismo británico mezclado con elementos lisérgicos que caracteriza a la obra, destacando que, a pesar de que la producción cinematográfica recibió duras críticas en su estreno —en parte por haber sido emitida originalmente en blanco y negro en la BBC—, su banda sonora contiene algunas de las composiciones más brillantes y duraderas de la historia del pop.

Entre los temas analizados destaca especialmente la relevancia de Strawberry Fields Forever, composición de John Lennon que Couselo resalta como una de sus piezas favoritas de toda la discografía del grupo. Este tema, que formó parte de un histórico sencillo de doble cara A junto con Penny Lane, representa el punto de inflexión creativo de Lennon hacia una etapa mucho más introspectiva. La contraparte, firmada por McCartney, es un nostálgico y luminoso retrato de Liverpool que demuestra la capacidad del bajista para facturar melodías perfectas, sirviendo ambas canciones como el reflejo de un universo creativo complementario.

El repaso continúa con la película de animación Yellow Submarine de 1968. Pese a que el grupo inicialmente mostró un escaso interés por el proyecto debido a su agotamiento y a los plazos de entrega que exigía la productora, la película acabó convirtiéndose en un hito de la animación pop. Los presentadores destacan la labor de los dibujantes y cómo la estética de la cinta ha trascendido generaciones. Además, comentan la inclusión de temas formidables como Hey Bulldog, una enérgica composición liderada por Lennon donde destaca la espectacular y dinámica línea de bajo interpretada por McCartney.

Finalmente, el programa aborda el tormentoso proceso que rodeó al proyecto Let It Be en 1969. Concebido inicialmente como una vuelta a las raíces en directo de la banda, derivó en una serie de tensiones internas que acabarían por certificar la disolución del grupo. Los contertulios contrastan el tono catastrófico del documental original de 1970 con la reciente revisión llevada a cabo por Peter Jackson en la serie documental Get Back, la cual ofrece una perspectiva mucho más equilibrada, rescatando la profunda complicidad y amistad que aún unía a los cuatro músicos durante aquellas históricas sesiones de grabación en la azotea de Savile Row.