Un poco tarde, con un par de días de retraso, nos llega la noticia de la muerte de Ann Blyth, aquella actriz de rostro delicado y risueña expresión, a la edad de noventa y siete años. Se retiró relativamente pronto, en 1957, para dedicarse a la publicidad. Su atractivo permanecía incólume.

Siempre, estos obituarios de gente veterana de la pantalla no significan el olvido total, sobre todo para los siempre adorados cinéfilos, que mantienen fidelidad en su memoria a figuras del ayer, en películas notables, como fue el caso de Ann Blyth.

Nacida en agosto de 1928 en un pueblo de los alrededores de Nueva York, eliminó para su carrera artística la "e" de su nombre y apellido, pues realmente se llamaba Anne Blythe. Era muy niña cuando su padre abandonó el hogar. La madre se trasladó con su hija a la Gran Manzana, donde esta comenzó a actuar en programas radiofónicos infantiles. Niña prodigio dotada de afición musical, formó parte de una compañía de ópera con pequeños de su edad. Recibió la educación musical precisa para ir convirtiéndose en soprano ligera en espectáculos de Broadway, desde donde saltó al cine, pero en el otro extremo de los Estados Unidos, Los Ángeles, el mítico Hollywood.

De 1945 era Alma en suplicio, donde ejerció de malvada hija de Joan Crawford, trabajo que le valió una nominación a los Óscar. Por entonces fue víctima de un accidente de trineo que le causó una grave fractura de la columna vertebral, que la mantuvo apartada de los estudios cinematográficos más de un año.

Pareja luego de Burt Lancaster en Fuerza bruta, enamorada de William Powell en Domador de sirenas, enfrentada a Charles Boyer en Venganza de mujer... Eso, en la década de los 40 del pasado siglo, para en la siguiente conseguir un éxito artístico y popular en muchos países con El gran Caruso, en el papel de esposa del admirado tenor que encomiablemente interpretó otro grande de la ópera también dedicado al cine: Mario Lanza.

Acompañó a Gregory Peck y Anthony Quinn en El mundo en sus manos. Demostró de nuevo en otro musical sus grandes condiciones líricas y dramáticas, en Un extraño en el paraíso, y en El príncipe estudiante revalidó su talento en un argumento del pasado medieval junto al galán Edmund Purdom. Su despedida de la pantalla fue con La historia de Buster Keaton y La historia de Helen Morgan, esta al lado de quien ya se vislumbraba como un futuro ídolo, Paul Newman. Era el año 1957 y, como decíamos al principio, prefirió dejar el cine para dedicarse a rodar anuncios dado que todavía su atractivo podía permitírselo.

En ello influyó que se había casado en 1953 y deseaba llevar una vida más tranquila junto a su esposo, el doctor James McNulty, con quien fue muy feliz hasta que enviudó en 2007. Fue madre de cinco hijos. Y nunca se escribió nada de ella sobre su intimidad que rozara el más mínimo escándalo.