Ir a ver una de Spielberg

La primera vez que mi familia me llevó al cine tenía cinco años. Fue un estreno por todo lo alto porque fuimos a ver Indiana Jones y la última cruzada, que, casi cuatro décadas después, sigue siendo mi película favorita. A aquella experiencia iniciática se sumó un hecho insólito: al acabar la película, mi padre, que siempre ha sido un escrupuloso cumplidor de las normas, cometió la única irregularidad que le he visto hacer en mi vida.

—¿Qué os parece —nos propuso— si nos quedamos aquí sentados y la vemos de nuevo?

La propuesta fue aceptada por unanimidad y volvimos a acompañar a Indy en su búsqueda del Grial con la misma fascinación con que lo habíamos hecho por vez primera. Este doble visionado marcó mi relación con el cine de Steven Spielberg, que no es el director del que más obras he visto (seguramente sea Woody Allen), pero sí es aquel del que más películas he vuelto a ver.

Desde entonces, el repertorio de títulos reincidentes ha crecido en número y en variedad porque, a lo largo de su carrera, Spielberg se ha ido sacando de la manga películas que no solo son extraordinarias, sino que son además las mejores de su género. Así a bote pronto, se me ocurre que Spielberg ha hecho la mejor película de aventuras (la tercera de Indiana), la mejor de extraterrestres (E.T.), la mejor sobre el Holocausto (La lista de Schindler), la mejor sobre la Segunda Guerra Mundial (Salvar al soldado Ryan) y, para completar el repóker de ases, la mejor también sobre la Primera Guerra Mundial (War Horse).

—Ahí te has pasado. Hay un montón de películas sobre la Primera Guerra Mundial mejores que War Horse.

—Digamos entonces la mejor película sobre la Primera Guerra Mundial protagonizada por un caballo.

—Vale, así sí.

Con estas credenciales, uno encara cada nueva película de Spielberg con una enorme expectación. Ir a ver una de Steven Spielberg no es como ir a ver una de Almodóvar. Cuando vas a ver una de Spielberg, siempre piensas que te va a gustar. Luego resulta que esa peli de Spielberg es El día de la revelación y te llevas un chasco. Casi habría preferido ver una de Almodóvar.

La cinta me desconcertó, de entrada, por el casting, porque en todo momento tuve la sensación de estar ante una película de marca blanca, como si los actores no fuesen los de verdad, sino una copia barata de los originales. En El día de la revelación, sale una que se parece a Rachel Weisz, uno que se parece a Paco León, uno que se parece a Jude Law con barba, uno que se parece a Idris Elba y una que se parece a Emily Blunt (ah, no, que es la propia Emily Blunt después de pasar por boxes). El único actor con pedigrí es Colin Firth, que interpreta un papel que no acaba de creerse y que parece estar todo el tiempo preguntándose: "¿Cómo he podido pasar del señor Darcy en la serie de la BBC a un villano de tercera en esta peli tan chorra?".

Más allá del adulterado elenco de actores, la película me resultó confusa en muchos aspectos, pero confiaba en que llegaría una escena en que diría: "Ah, vale, ya lo he pillado". Para mi desdicha, el "Ah, vale, ya lo he pillado" no llegó nunca.

Salvo que hay unos tipos que quieren revelarle al mundo que los extraterrestres existen y que hay una empresa que quiere evitarlo, no me enteré de nada. Tuve que pedirle a la IA que me explicara media película. Lo único que me quedó claro es que en esta peli hay muchas persecuciones de coches. Los malos persiguen a los buenos con un montón de coches negros y siempre se les escapan. Con todos los medios que tienen, en ningún momento se les ocurre añadir un helicóptero para darles caza.

La trama está tan desmadejada y resulta tan insulsa que al acabar ni siquiera te enrabietas. Simplemente te olvidas de ella. ¿Cómo se llamaba la peli? Ah, sí: El día de la revelación. Trataré de recordar el título por un único motivo: porque esta peli de Steven Spielberg no la pienso volver a ver.