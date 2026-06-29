El cine de vigilantes siempre se ha balanceado peligrosamente entre la apología de la violencia y el comentario crítico hacia la moral del supuesto héroe. Pero el alemán Uwe Boll, experto en adaptaciones de videojuegos y otras aventuras de serie B lindando con la Z, parece haber abierto una espita que se creía olvidada. Y es que su película protagonizada por el cancelado Armie Hammer, en su regreso a la actuación tras una larga etapa desterrado por presuntos escándalos sexuales —fue acusado de canibalismo por una mujer— ha sido cancelada en Alemania y va camino de serlo en otros países.

¿Necedad artística, provocación, o simplemente un nuevo ejemplo de corrección política? En el caso de Boll las tres opciones son posibles, en tanto el género cultivado por actores como Charles Bronson —El justiciero de la noche—, Robert De Niro —en la excelsa Taxi Driver— o incluso en el universo Marvel —The Punisher— siempre ha implicado una determinada dosis de locura y arrojo y el supuesto héroe navegando entre la locura, la venganza y la justicia.

En lo que respecta a Citizen Vigilante, la FSK, el organismo de clasificación por edades alemán se ha negado a calificar el film, lo que dificulta su distribución en el país por cualquier vía, ya sea salas, streaming o venta física. La Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft alega que el film, en el que Hammer interpreta a un exmilitar que tras un crimen cometido por inmigrantes decide tomarse la justicia por su propia mano contra todo el que considera implicado, ha generado todo tipo de preguntas.

Aunque Boll, ínclito realizador de adaptaciones como House of the Dead o Alone in the Dark, un realizador valorado, la polémica con Citizen Vigilante va por otro lado. El descaro de las convenciones de género se interna en un territorio moral peligroso, el que justificaría el asesinato de inmigrantes inocentes por estar relacionados con una trama criminal.

Boll considera que la prohibición del film, que cuenta cómo un estadounidense que vive en una ciudad europea sin nombre se toma la justicia por su mano matando a inmigrantes delincuentes y a funcionarios corruptos tras un hecho violento, es un movimiento "político". "Es inconstitucional; es completamente ridículo aplicar este tipo de censura a una película, a un libro o a cualquier cosa", dijo en una entrevista con Jack Posobiec en Real America's Voice.

"La película está dedicada a todas las mujeres de Europa que quedaron desamparadas por la ley", afirmó. "Se produjeron muchísimos casos de violaciones, apuñalamientos y actos de violencia aleatorios derivados de la migración masiva", dice el realizador alemán, certificando que su film no es una maniobra irónica con la extrema derecha.

Y aquí entra en escena Elon Musk al expandir la polémica de la película al publicarla completa durante dos días enteros en su red social X, ayudando a que muchas escenas se difundan en publicaciones varias. La publicación original supera los 5 millones de visualizaciones. Actualmente Citizen Vigilante mantiene una calificación de audiencia del 95 % en Rotten Tomatoes, impulsada por una oleada de reseñas que elogian su mensaje tras su lanzamiento en X.

De modo que el film, que ya tenía garantizada una cierta cuota de atención por suponer el regreso de Armie Hammer, se ha ganado ya titulares en toda la prensa internacional. El actor se encontraba notablemente posicionado en la industria después del drama Call Me by Your Name hasta que dejó de estarlo en 2021, cuando salieron a la luz mensajes privados con contenido sexual explícito y varias exparejas lo acusaron de manipulación, conductas abusivas y, en un caso, agresión sexual.

Aunque el actor negó haber cometido delitos y defendió que sus relaciones fueron consensuadas, el escándalo tuvo un impacto inmediato: perdió su representación, fue apartado de importantes producciones y desapareció prácticamente de Hollywood. Tras una investigación, la fiscalía decidió no presentar cargos por falta de pruebas suficientes para sostener una condena.