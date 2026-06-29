Aunque el título español trate de epatar de manera contemporánea con la referencia a María Antonieta, el más elíptico y terrible de la versión original, El diluvio, que hace referencia a la frase atribuida a Luis XVI, se adapta mucho mejor a esta coproducción entre Italia y Francia sobre la traumática caída del Antiguo Régimen y la monarquía en la Francia de 1792.

A Luis XVI y María Antonieta les esperaban días tensos en un escenario fantasmal que convierte la película del italiano Gianluca Jodice, producida entre otros por Paolo Sorrentino, en una suerte de relato palaciego crepuscular, un Bridgerton llevado al territorio del cine de fantasmas de Los Otros con los dos protagonistas vagando en silencio por un escenario casi conceptual mientras esperan el juicio.

El rey interpretado por un muy caracterizado Guillaume Canet desafía el tono de la frase "después de mí, el diluvio" y dibuja un forzado optimista, un ingenuo esperanzado ofrecido como sacrificio a nada en particular. El film destaca en su lugar por volcar todo el cinismo de la frase original sobre los revolucionarios, dibujados con ánimo goyesco como un ente monstruoso o una panda de displicentes violadores casi siempre fuera de plano. Pero Jodice, también coguionista, no escatima crítica en su retrato a un matrimonio producto o al ya extinto baile de máscaras de la aristocracia.

No obstante, lo que prevalece en Los últimos días de María Antonieta son escenas como la de Luis XVI entre las almenas de la azotea y la confesión a su esposa, revelando su condición de actor en una obra demasiado grande, o la particularmente dura conversación con el verdugo. El film conmueve gracias a la complicada actuación de su pareja protagonista, capaz de matizar la nobleza del sufrimiento en un palacio reconvertido en corredor de la muerte, tanto como de cuestionar la igualdad de la República, sin necesidad de escamotear humanidad para resaltar la autoridad de los personajes.

El segundo largometraje histórico de Jodice tras El poeta y el espía abunda de nuevo en dicotomías que se escapan a lo políticamente correcto. Se trata de un film donde República e Igualdad no caminan de la mano, donde el cambio exige una violencia innecesaria y en el que la narración elude todo suspense o sentido de la aventura en pos de una narración intimista y matizada, no exactamente grave, que sabe jugar con su limitada duración.