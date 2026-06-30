¿Conocen el significado de la ley de Poe? Permítanme recurrir a la Wikipedia para, en pocas líneas, describir el fenómeno por el que "una parodia de una postura extrema es indistinguible de una defensa sincera de esa postura", en la que además es "común que solo caigan quienes ya comparten esa visión".

Estaría bien echar un ojo a las reacciones del público de Netflix a El manuscrito de Dante, la nueva película de Julian Schnabel estrenada hace unos días entre decenas de series y películas de —digamos, espíritu más popular de la plataforma—. Schnabel, responsable en los 90 y los primeros 2000 de filmes como Basquiat, Antes que anochezca y La escafandra y la mariposa, todas ellas con un ánimo e interés variable pero indisimuladamente artístico, se inscribe de nuevo en la ficción para fantasear sobre la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, en un filme que supera las dos horas y media, en su mayoría en blanco y negro y ambientado en dos épocas cuyos personajes son interpretados por los mismos actores.

Toda una maniobra de cine de autor o cine de culto, lo que quieran, que en el caso de Schnabel linda con la propia parodia al clásico concepto de filme vanguardista y con pretensiones que al realizador, pintor incluso antes que cineasta, no le deben resultar ajenas. Con pretensiones, pero también sin ninguna vergüenza, El manuscrito de Dante ahonda en esa idea del filme de arte y ensayo imbuido de sí mismo hasta el absurdo —uno se acuerda del "no lloren por mí, ya estoy muerto", del filme visionario de Barney Gamble en Los Simpson—, donde la evocación de sensaciones "malickianas" se viste de actualidad con referencias al 11-S y la experiencia de drama judío habitual en el cine de Schnabel.

Y que el filme estomague o no al espectador depende exclusivamente de su interpretación, de la asunción de que Schnabel mantiene una absoluta seriedad mientras, en realidad, está haciendo una broma distinguible en los rostros de actores como Gerard Butler —en una hilarante parodia de su personaje en otros filmes— o John Malkovich. Una broma que puede o no ser captada y que puede o no funcionar, si es que realmente lo es.

Pero tanto si uno encaja esta fantasía como si no, el filme puede resultar francamente liberador del algoritmo que caracteriza todas las producciones actuales... aunque también insoportable. Schnabel hace literalmente lo que le da gana y demuestra que lo que menos le interesa es encuadrar en un género concreto su propuesta, y uno diría que hasta la narración cinematográfica en su conjunto. Aunque el filme se encuadra perfectamente en la categoría de thriller, este es un contenedor al que Schnabel no quiere... eso, contenerse, y la presencia de un reparto alucinante y estelar —Óscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Martin Scorsese, Gerard Butler, John Malkovich...— no hace sino engordar esa impresión de broma pesada entre amigos.

El absurdo de El manuscrito de Dante tiene atractivo, aunque las reflexiones de Schnabel sobre la pervivencia de la obra de Dante, su naturaleza de adaptación de la novela homónima del escritor Nick Tosches que incorpora Óscar Isaac, o aspectos más inmediatos para el espectador como el romance de dos almas reencarnadas, es decir, cuando tiene que "contar algo", resulten escasamente conmovedoras. Es cuando el filme se vuelve puñetero y rebelde —esa asunción de que "el mundo es un mercado"—, típicamente Schnabel, o en sus exabruptos de violencia y discursos tarantinianos en blanco y negro, cuando la experiencia exhibida en el Festival de Venecia se vuelve saludablemente hilarante.