El film La invitación, la nueva película dirigida por Olivia Wilde, llegará a los cines próximamente con un reparto relevante encabezado por la propia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton y la española Penélope Cruz.

Pero cuando los espectadores españoles acudan a verla en cines, cosa que previsiblemente ocurrirá poco después del verano, muchos de ellos probablemente se acuerden de otra película, esta vez española, titulada Sentimental y dirigida por Cesc Gay.

Sentimental (2020) de Cesc Gay | Archivo

Y no andarán desencaminados: The Invite, título original de La invitación, es un remake de aquella, que se ha convertido en uno de los fenómenos más curiosos del cine español reciente. La película, basada en la obra de teatro Los vecinos de arriba, también de Cesc Gay, ha viajado por medio mundo gracias a sus remakes, no solo el norteamericano.

Esta historia sobre dos parejas, secretos y conversaciones incómodas muy en la línea del director catalán funciona prácticamente en cualquier cultura. Ya ha habido versiones procedentes de Italia (Vicini di casa), Suiza (Die Nachbarn von oben), Francia (Et plus si affinités) y Corea del Sur (The People Upstairs), ahora le ha llegado el turno a Hollywood.

En todas ellas dos parejas con visiones opuestas sobre el sexo, la fidelidad y la comunicación conversan durante una noche difícilmente olvidable. Un concepto que es fácilmente trasladable a distintas culturas.

El éxito internacional de Sentimental la convierte en uno de los títulos españoles más versionados de los últimos años, un logro poco habitual para una producción nacional. Respecto a su versión estadounidense, la película se presentó en el Sundance Film Festival y fue adquirida por la productora más relevante y de moda del momento, A24, tras una importante puja entre distribuidoras.

El film se está colocando, si bien de manera prematura, en las quinielas de la próxima gala de los Oscar tras su estreno limitado en Estados Unidos el pasado viernes. Su lanzamiento a nivel nacional en todos los cines del país está programado para el 10 de julio de 2026, pero los resultados de taquilla han sido buenos y los de crítica, mejores. Si finalmente la cinta de Wilde pasara el inmenso filtro, podría darse la circunstancia de ver en la gala celebrada en Los Angeles el remake de una película protagonizada por Alberto San Juan y Javier Cámara.

La propia Wilde asegura que dirigir La invitación ha sido una importante cura de responsabilidad tras la recepción poco entusiasta de No te preocupes, querida (Don’t Worry Darling) una costosa fantasía de suspense en la línea de Las esposas de Stepford de Ira Levin y protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh en 2022 que no obtuvo el recimiento esperado.

Sentimental, estrenada en 2020 y protagonizada por Javier Cámara, Alberto San Juan y Belén Cuesta, sí lo hizo con su estreno español. La comedia dramática tuvo nominaciones por doquier, incluyendo cinco a los Goya, y supuso que San Juan ganara el premio a Actor Secundario. El film estaba basado en la obra teatral del propio Cesc Gay.

Un material adecuado para adaptar al cine, televisión o cualquier formato o nacionalidad que, en su versión norteamericana, conserva un guiño a España con la presencia de la actriz Penélope Cruz. Así lo demuestran, en todo caso, los datos de esta historia que transcurre casi por completo en un único apartamento, lo que la hace relativamente económica de producir, así como su mezcla adulta de comedia, tensión y drama a la manera de otro éxito adaptado a varias cinematografías como Nueve perfectos desconocidos.