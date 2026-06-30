La vida se para en seco cuando los médicos te dan malas noticias. Nino, un joven parisino, no solo recibe un diagnóstico médico devastador sino que debe esperar tres angustiosos días para someterse a una prueba definitiva que confirme los peores augurios. Esta es la premisa de la película francesa Nino para la que su directora, Pauline Loquès, se inspiró en un caso familiar.

Lejos de sucumbir a la desesperación absoluta, la trama sigue al personaje durante este breve lapso temporal mientras recorre las calles de París, descubriendo la ciudad bajo una luz completamente nueva y sintiendo un repentino y arrollador deseo de vivir cada instante que le queda.

Durante una entrevista en esCine la directora nos revela los detalles íntimos de la creación de la obra. La cineasta confiesa que el proyecto nació de una dolorosa experiencia personal, concretamente el fallecimiento de un familiar joven a causa del cáncer.

Loquès explica que inicialmente temía que realizar una película sobre una enfermedad terminal resultara un proceso excesivamente triste y difícil de digerir para el espectador; sin embargo, optó por transformar esa vivencia en una oportunidad para explorar la reconciliación del individuo consigo mismo. De este modo, el diagnóstico funciona como un catalizador para una trayectoria vital que, en lugar de centrarse únicamente en el sufrimiento, se abre hacia el autodescubrimiento y la esperanza.

La representación de la ciudad de París huye de los tópicos habituales de las postales turísticas. La directora, que reside en la capital francesa desde hace veinte años, insiste en su deseo de mostrar una urbe diferente, alejándose de los clichés para retratar zonas menos conocidas, especialmente el noroeste de la ciudad. Para Loquès, París no es un simple escenario, sino un personaje con ritmo propio y una fuerte personalidad que interactúa constantemente con el protagonista a través de elementos cotidianos como el metro. La película resalta la inmensa humanidad e historia de una metrópoli donde siempre hay alguien a escasos metros de distancia, lo que multiplica las posibilidades de encuentros fortuitos y nuevos horizontes.

El núcleo narrativo de Nino se apoya en un potente contraste dramático entre la actividad incesante de la ciudad y la parálisis existencial que sufre el protagonista tras conocer su situación de salud. Mientras que un individuo en su situación podría optar por el aislamiento y la introspección durante esos tres días de incertidumbre, las dinámicas de la gran urbe empujan a Nino a la acción. Este constante choque entre la quietud y el movimiento es lo que finalmente propulsa al joven a salir a la calle, impidiéndole abandonarse a la melancolía. La propia inercia de París funciona como un motor que obliga al personaje a reposicionarse frente a su propia vida y a exprimir las oportunidades de apertura y conexión humana que la ciudad le brinda.

El largometraje propone una mirada profundamente optimista a pesar de la dureza de su premisa de partida. Esta propuesta reafirma la importancia de la solidaridad humana y la empatía en momentos de extrema vulnerabilidad, convirtiendo la inminencia de la muerte en una reivindicación del valor de la vida.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.