Parques temáticos
Así es DC Super-Villains Stunt Show que sustituye a Loca Academia de Policía en Parque Warner
Parque Warner ha presentado su nuevo show de especialistas que sustituye al mítico Loca Academia de Policía. El Escuadrón Suicida se enfrenta a El Joker, Enigma y Espantapájaros.
Coches a dos ruedas
Una de las señas de identidad del show de especialistas motorizado de Parque Warner, coches a dos ruedas. En esta ocasión, ante la mirada de El Joker y Enigma.
Enigma
El villano Enigma hace su aparición con su inconfundible bastón y traje verde amenazando a Gotham City con un aparato que puede hackear todos los vehículos de la ciudad.
El Joker y Enigma
El Joker celebra eufórico tras pulsar "El botón de la risa" que hackea los coches de Gotham City.
Coches bajo su control
Enigma controlando todos los vehículos de Gotham City, incluidos los de la Policía.
Adrenalina
Vehículos al antojo de El Joker derrapan y se cruzan a altas velocidades.
Quemando rueda
Los coches, controlados por El Joker y Enigma, sembrando el terror.
Acrobacias
Especialistas a toda velocidad y calculando al milímetro.
Harley Quinn
La “villana" hace aparición para frenar a El Joker y Enigma.
Lobo y Pacificador
Dos integrantes de Escuadrón Suicida se unen a Harley Quinn para pararles los pies a El Joker y Enigma.
El Pacificador
El Pacificador intentando bajar los coches a golpe de puñetazo.
Espantapájaros
El Joker y Enigma también tiran de contactos y llaman a otro villano del caballero oscuro, Espantapájaros.
Camión
Ningún vehículo queda libre de estar bajo el control de los villanos.
Motos
Coches, camiones y hasta motos, todos están bajo el control de los villanos.
Monster truck
El Joker no duda en usar todo a su alcance para intentar salirse con la suya.
Batman
Pero el bien siempre triunfa, o casi siempre. El caballero oscuro hace aparición en su Batmóvil.
Saludo final
Saludo final de los especialistas del show.
Toni Bou
El piloto de trial español 39 veces campeón del mundo durante el pre-show en el acto de presentación del espectáculo.