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Parques temáticos

Así es DC Super-Villains Stunt Show que sustituye a Loca Academia de Policía en Parque Warner

Parque Warner ha presentado su nuevo show de especialistas que sustituye al mítico Loca Academia de Policía. El Escuadrón Suicida se enfrenta a El Joker, Enigma y Espantapájaros.

Coches a dos ruedas
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Coches a dos ruedas

Una de las señas de identidad del show de especialistas motorizado de Parque Warner, coches a dos ruedas. En esta ocasión, ante la mirada de El Joker y Enigma.

Enigma
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Enigma

El villano Enigma hace su aparición con su inconfundible bastón y traje verde amenazando a Gotham City con un aparato que puede hackear todos los vehículos de la ciudad.

El Joker y Enigma
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El Joker y Enigma

El Joker celebra eufórico tras pulsar "El botón de la risa" que hackea los coches de Gotham City.

Coches bajo su control
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Coches bajo su control

Enigma controlando todos los vehículos de Gotham City, incluidos los de la Policía.

Adrenalina
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Adrenalina

Vehículos al antojo de El Joker derrapan y se cruzan a altas velocidades.

Quemando rueda
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Quemando rueda

Los coches, controlados por El Joker y Enigma, sembrando el terror.

Acrobacias
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Acrobacias

Especialistas a toda velocidad y calculando al milímetro.

Harley Quinn
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Harley Quinn

La “villana" hace aparición para frenar a El Joker y Enigma.

Lobo y Pacificador
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Lobo y Pacificador

Dos integrantes de Escuadrón Suicida se unen a Harley Quinn para pararles los pies a El Joker y Enigma.

El Pacificador
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El Pacificador

El Pacificador intentando bajar los coches a golpe de puñetazo.

Espantapájaros
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Espantapájaros

El Joker y Enigma también tiran de contactos y llaman a otro villano del caballero oscuro, Espantapájaros.

Camión
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Camión

Ningún vehículo queda libre de estar bajo el control de los villanos.

Motos
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Motos

Coches, camiones y hasta motos, todos están bajo el control de los villanos.

Monster truck
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Monster truck

El Joker no duda en usar todo a su alcance para intentar salirse con la suya.

Batman
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Batman

Pero el bien siempre triunfa, o casi siempre. El caballero oscuro hace aparición en su Batmóvil.

Saludo final
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Saludo final

Saludo final de los especialistas del show.

Toni Bou
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Toni Bou

El piloto de trial español 39 veces campeón del mundo durante el pre-show en el acto de presentación del espectáculo.

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