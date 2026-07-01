Coches, explosiones, fuego, puñetazos... toda la acción del cine vuelve a Madrid, concretamente al teatro de especialistas de Parque Warner. El centro temático ha presentado esta semana su principal novedad para este 2026: DC Super-Villains Stunt Show, un nuevo espectáculo de especialistas con vehículos que sustituye a Loca Academia de Policía, que se ha representado durante 23 años.

Este miércoles 1 de julio los supervillanos más emblemáticos de DC y la Task Force-X pondrán la adrenalina en el parque madrileño. El Joker, Enigma y Espantapájaros, tres villanos de Batman, activan "El botón de la risa" y siembran el terror en Gotham City al hackear y controlar todos los vehículos, desde coches-patrulla hasta motos y quads.

Sin embargo, los encargados de rescatar a los asustados ciudadanos no son ni el Caballero Oscuro ni la Liga de la Justicia, sino unos héroes bastante peculiares: el Escuadrón Suicida. Concretamente, Harley Quinn, Lobo (que aparece en la actual Supergirl) y El Pacificador (Peacemaker).

Cuando los villanos están perdiendo la batalla, el Espantapájaros libera su toxina del miedo, desencadenando una nueva amenaza de consecuencias imprevisibles. El show culmina con el regreso de los villanos en un monster truck temático del Joker y un enfrentamiento final donde Harley Quinn logra derrotar al supervillano.

DC Super-Villains Stunt Show

El show, con 12 especialistas, busca sorprender a los visitantes con una experiencia inmersiva y muy cinematográfica repleta de acrobacias, efectos pirotécnicos, persecuciones y derrapes al volante de más de 10 vehículos. El espectáculo tiene una duración de unos 20 minutos con maniobras extremas de alta velocidad.

Toni Bou, el piloto español de trial más laureado de la historia con 39 títulos mundiales logrados junto al equipo Repsol Honda, fue el encargado de presentar este lunes la nueva producción con un pre-show en el que deleitó a todos los asistentes realizando una exhibición de distintas acrobacias sobre su moto, con la que llegó a pasar entre los espectadores que estaban sentados en la grada y saltando por encima de hasta cuatro voluntarios.

Toni Bou justo antes de saltar por encima de los voluntarios.

Durante la puesta de largo del espectáculo, el ceo de Parques Reunidos, Pascal Ferracci, alabó a la Comunidad de Madrid, a la que calificó como una región abierta al mundo.