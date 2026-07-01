El actor estadounidense Danny Glover, protagonista de la saga Arma Letal junto a Mel Gibson y otras películas relevantes como El color púrpura, de Steven Spielberg, ha hecho público el alzheimer que padece desde 2023.

Glover hizo público esta misma semana el diagnóstico en The Today Show, de la cadena NBC, con el objetivo de visibilizar el alzheimer y también de transmitir que sigue adelante pese a todo.

Además, el actor ha compartido algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla en una entrevista concedida a la revista People en la que lanza un mensaje de optimismo a quienes sufren esta dolencia. "Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue", aseguró Danny Glover.

En el pasado, Glover desveló haber sufrido episodios de epilepsia durante su infancia y adolescencia, así como una dislexia que marcó todo su periodo escolar. Ambas condiciones las mantiene controladas. Su entorno desmonta así los rumores de Parkinson que circulaban desde hacía tiempo.

El actor, que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, respondió a las preguntas de la revista, aunque como reporta Efe, a menudo pensamientos inconclusos y digresiones personales poéticas. Su hija Clarisa asegura: "Creo que a veces está consciente y otras no".

Glover también dedicó palabras en la entrevista a Oprah Winfrey y aseguró que con sus películas, había tenido "la oportunidad de hablar sobre cómo veo el mundo y qué papel he desempeñado en él. Empecé a actuar porque era ciudadano. La actuación fue lo que me dio voz".

El activismo ha formado parte de la trayectoria de Danny Glover, llegó a recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt, y en la entrevista en People relata algunas de sus vivencias. "Recuerdo cuando Nelson Mandela salió de prisión y estábamos caminando", explica sobre el presidente sudafricano antiapartheid, a quien apoyó e interpretó en una película para televisión de 1987, "[la esposa de Mandela] Winnie se acercó y Mandela dijo: 'Winnie, ahí está tu otro marido'. Fue gracioso".

En duda queda el proyecto de la quinta entrega de la saga policial Arma Letal, confirmada por su compañero de reparto y amigo en varias ocasiones. Respecto a su trabajo en los films, el propio actor asegura que trabajar con Mel Gibson "fue genial" y que mantiene una gran amistad con el australiano.

No obstante, Glover no figura por el momento como retirado y, de hecho, en la entrevista matiza que "todavía queda trabajo por hacer". De hecho, entre sus trabajos más recientes figuran American Dreamer (2024), donde comparte pantalla con Peter Dinklage, así como su participación en proyectos estrenados en 2025 como Our Land y el cortometraje Newbies, este último como productor ejecutivo. El actor aseguró también que continuará trabajando hasta que la enfermedad se lo permita.