El Festival de Venecia homenajeará este año al cineasta italiano Tinto Brass, considerado el rey del erotismo y definido por la organización como un "genio anticonformista", con el reestreno mundial de Col cuore in gola (Con el corazón en la boca, 1967), restaurada en alta definición.

La película se proyectará el martes 1 de septiembre en la Sala Darsena del Lido de Venecia, un día antes del arranque oficial de la 83.ª edición de la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre en la ciudad de los canales, informó este lunes la organización.

La copia restaurada digitalmente en alta definición supone un reestreno mundial del film y ha sido realizada por el Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) de Roma, con el apoyo de la plataforma Netflix, a partir de los materiales originales de los titulares de los derechos, Compass Film.

La iniciativa se enmarca en la sección Venecia Clásicos, dedicada a recuperar obras fundamentales de la historia del cine, y busca reivindicar la figura de Brass como uno de los representantes más singulares del nuevo cine italiano de los años sesenta.

Nacido en Milán en 1933, Brass inició su carrera en el entorno de la Cinémathèque de París, donde entró en contacto con Truffaut y Godard, y trabajó como asistente de cineastas como Joris Ivens y Roberto Rossellini.

Aunque comenzó como uno de los cineastas más innovadores de su generación, terminó convirtiéndose en el gran referente del cine erótico italiano.

Su filmografía de marcado carácter libertario y provocador le enfrentó durante décadas a la censura italiana y convirtió muchas de sus películas en objeto de polémica.

El ejemplo más evidente es su obra más recordada, Calígula (1979), con la que sacudió su época por sus orgías y que incluso fue denunciada por necrofilia.

Protagonizada por Jean-Louis Trintignant y Ewa Aulin, Col cuore in gola está inspirada libremente en la novela negra Il sepolcro di carta, de Sergio Donati, y fue presentada fuera de concurso en el Festival de Venecia de 1967.

La historia sigue el extraño y efímero romance entre un hombre desencantado y una joven sin ilusiones que se conocen junto al cadáver de una mujer en el Londres de los años sesenta.

La cinta forma parte del llamado periodo londinense de Brass, marcado por una fuerte influencia estética del cómic, del que también surgieron títulos como Nerosubianco (1969) y Dropout (1970). EFE

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