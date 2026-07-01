El pronto desembarco en Netflix de Torrente, presidente, la comedia satírica de Santiago Segura que lleva barriendo la taquilla en los cines desde su estreno en marzo, se ha saldado con el consabido éxito. Pero también con un inesperado titular que el propio Segura ha corrido a matizar en redes sociales.

Y es que el film, en el que Torrente consigue formar parte del partido NOX para concurrir en las elecciones, mostraba un inesperado desnudo frontal del personaje en una fiesta con prostitutas en la que, a su manera, Segura guiñaba un ojo a la actualidad política española y la cadena de escándalos de algún que otro exministro.

Todo se visualiza a través de una fotografía de la que el propio Torrente certifica su autenticidad, y en la que se puede apreciar claramente su entrepierna desnuda.

Todo esto en cines, pero la versión de Netflix es levemente distinta, aunque también incluye un gag: los genitales de Torrente se han tapado con emojis de animalitos, un panda en el caso de Torrente y un melocotón en el caso de una de las prostitutas. También se ha suavizado algún otro momento violento del film que no afecta excesivamente a la irreverencia del mismo.

Ante los reproches de espectadores que se han producido en redes sociales, Santiago Segura ha contestado en X a uno de los fans, proporcionando la 'explicación oficial': ha sido él mismo el que ha cambiado el plano en cuestión porque, además, le parecía más gracioso.

"No ha sido Netflix, he sido yo, me parecían más graciosos los emoticonos en las 'partes'", asegura el director y actor, seguro ya del éxito de la película, que lleva amasados más de 30 millones de euros en una cartelera de la que, en realidad, todavía no ha desaparecido.