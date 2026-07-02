'La Muerte de Robin Hood': el "tostón" crepuscular de un atormentado Hugh Jackman

Nunca entenderé la incombustible atracción de la industria cinematográfica estadounidense hacia el mito de Robin Hood. Desde que el célebre Errol Flynn se enfundara las icónicas calzas verdes a finales de la década de los treinta, las adaptaciones, versiones y reinterpretaciones de esta leyenda han sido casi infinitas.

En esta ocasión nos llega la película La muerte de Robin Hood, un largometraje que intenta subvertir los cánones tradicionales del cine de aventuras para ofrecer una mirada crepuscular, sombría y desmitificadora sobre el célebre arquero. La producción decide dar la espalda a la clásica imagen del héroe noble y altruista que roba a los ricos para repartir el botín entre los más desfavorecidos. En su lugar, el filme nos retrata a un hombre despiadado y profundamente atormentado por los crímenes del pasado.

'La muerte de Robin Hood'.

Este Robin Hood maduro debe lidiar con el peso de su propia conciencia y con el recuerdo de los numerosos asesinatos que ha perpetrado a lo largo de su violenta existencia, afectando a hombres, mujeres y niños, lo que desata un intenso conflicto moral en sus últimos días de vida.

El papel principal recae en el actor Hugh Jackman, quien ofrece una interpretación física muy alejada de sus roles habituales. El intérprete luce un aspecto sucio y desaliñado, similar al de un Moisés medieval, en un intento de la dirección por recrear con crudeza la realidad histórica de la época en lugar de la habitual estética edulcorada de Hollywood.

La trama avanza hacia una fallida última aventura que deja al protagonista gravemente herido, obligándolo a buscar refugio en una isla remota donde una religiosa intentará sanar sus heridas corporales y espirituales, un relato inspirado en unos antiguos sonetos del siglo XVII que documentan el trágico fin del proscrito. Esta relación entre el proscrito moribundo y la monja se convierte en el núcleo dramático, aunque sin conseguir la tensión necesaria.

'La muerte de Robin Hood'.

A pesar del notable esfuerzo interpretativo del reparto, la película es un tostón de proporciones considerables. El principal problema de la cinta radica en su ritmo narrativo y en una duración desmedida que sobrepasa las dos horas de metraje. La agónica transición del héroe hacia su destino final se estira de manera innecesaria, convirtiendo lo que podría haber sido un drama ágil y concentrado de sesenta minutos en una experiencia tediosa y difícil de digerir. La falta de dinamismo y la reiteración de situaciones restan fuerza a la premisa inicial del director.

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