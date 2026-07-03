El cine de acción se crece ante los fenómenos meteorológicos. Añade tensión, atmósfera y un cierto sabor visual a la odisea de los héroes, aunque sean cotidianos. Aunque de eso, de héroes, tiene más bien poco esta Normal, regreso a las piezas de cámara de Ben Wheatley tras su aventura con grandes presupuestos de Megalodón 2. El film está en la misma órbita de John Wick, con la que comparte guionista, y Nadie, de la misma factoría de ideas de Derek Kolstad y protagonizada por el mismo Bob Odenkirk que lidera aquí el reparto. Normal, sin embargo, se ubica en la nevada Minnesota y es un pueblo similar a Fargo de los hermanos Coen, para proponer una curiosa variación de Solo ante el peligro (mezclado con algo de acción yakuza) con el escenario de la degradada América rural del siglo XXI.

Un rasgo que da todo el sentido a la odisea del sheriff sustituto que interpreta Odenkirk. La trayectoria del actor de Breaking Bad y Better Call Saul debería ser estudiada y aplaudida: su apariencia normal, como el nombre del pueblo donde se ubica la acción, ha permitido al cómico desafiar las expectativas internándose en el cine de acción de una manera que ya quisiera para sí, por ejemplo, Tom Hanks. Un lienzo en blanco para representar al ciudadano medio, que aquí aparece consecuentemente perdido y sin aparente rol en la sociedad.

Odenkirk está brillante, pero la película destaca por una mala leche no exactamente extraña en el género (las dos entregas de Nadie ya funcionaban así), pero sí capaz de mostrar a través de códigos del western la trastienda anímica de la América profunda, una tierra atávica que se debate entre el libre mercado descocado y la territorialidad del Oeste. De ahí nace el conflicto en un film que sí, incluye comentario crítico, pero que sobre todo está muy, muy bien rodado por su director.

Todo el presupuesto de Normal parece estar en la fotografía y la ambientación de este no tan idílico pueblo nevado, confirmando que ese cine de serie B, o pieza de cámara de cine comercial, no necesita de más despliegue de medios para funcionar. Algo que quizá lo convierte precisamente en el tipo de cine que ya no recibe atención. La acción tarda 45 minutos en empezar, pero no pasa nada: el desarrollo hasta ese momento es impecable, y cuando esta se presenta resulta gore, contundente y caótica. Tanto como una América que oscila entre la postal de Norman Rockwell y la pura pesadilla, producto de un mal y un bien que se han mezclado. Pero no nos liemos más: Normal son 90 minutos de pura diversión, una verdadera gozada para todo aquel que quiera y sepa apreciarla.