Un hombre trans que se queda embarazado y habla con su versión femenina, interpretada por Sara Sálamo, sobre el dilema de tenerlo o abortar. La película española 9 Lunas tenía todas las papeletas para ser una película panfletaria que provocara el rechazo de parte del público. Toda la sociedad es mala y margina a la persona trans provocándole sufrimiento. Esta es la visión que suele dar muchas veces el cine.

Sin embargo, 9 Lunas es todo lo contrario, lo que nos encontramos es una historia humana que evita caer en el panfleto y ofrece un relato humano y emotivo sobre la familia y la aceptación. El protagonista vive una aventura de cambio, dudas y arropamiento familiar.

Sara Sálamo y Zack Gómez-Rolls en 9 Lunas.

El protagonista es un hombre trans que trabaja como monitor de gimnasio y que ha tenido que luchar para ganarse el respeto de los demás y conseguir ser feliz. No obstante, aún no ha completado el cambio de sexo y eso provoca que se quede embarazado. Le asaltan las dudas, pero lo más reseñable de la cinta es la manera en la que lo arropa su familia.

Su abuela —Kiti Mánver—, su padre —Jorge Sanz— y su hermana —María León— lo acompañarán en este proceso. El papel del padre está interpretado por un brillante Jorge Sanz, que encarna a un hombre de mentalidad clásica al que le cuesta asimilar que su hija se sienta hombre, pero que termina aceptándolo desde el respeto. ¿Quién no daría la vida por un hijo? La hermana, interpretada por María León, será uno de sus grandes apoyos en este camino.

Jorge Sanz en 9 Lunas.

La película, que se pudo ver por primera vez en el Festival de Cine de Málaga, destaca por no ser maniquea; huye de la dicotomía de buenos y malos. Es habitual encontrar películas en las que la sociedad parece totalmente malvada e inflexible, pero en este filme se muestra una realidad diferente. Las personas ante otro ser humano suelen ser comprensivas.

En una de las escenas, el protagonista sube a un taxi para ir al hospital a dar a luz. El taxista se sorprende al ver que se trata de un hombre, pero, a pesar de su asombro inicial, reacciona con total respeto y comprensión al ver su vulnerabilidad y dolor, ofreciéndose a prestarle ayuda. Ocurre algo similar en la escena del vestuario del gimnasio. Si todos lo hubiesen rechazado o, por el contrario, lo hubieran aceptado de manera excesivamente idílica, no habría resultado realista. El largometraje muestra que hay personas intolerantes en todas partes, pero que la gran mayoría, una vez entienden las circunstancias, terminan aceptando a la persona.

En definitiva, 9 Lunas es una película recomendable donde destaca una buena dirección por parte de Patricia Ortega y sobresale la interpretación de Zack Gómez-Rolls. Una obra que sorprende gratamente por su tratamiento de las relaciones humanas y la superación de prejuicios.

Vuelven los Minions

Esta semana la cartelera se llena de opciones muy diversas, como el regreso de unos personajes muy queridos, Minions, con su tercera película sin Gru con el título Minions and Monsters.

La séptima entrega de esta exitosa franquicia transporta a los espectadores al Hollywood clásico en un homenaje muy especial al cine mudo. A pesar de que los personajes no se comunican de forma tradicional, su carisma e historia atrapan de nuevo al espectador, en una aventura donde terminan trabajando en la industria del cine mudo y enfrentándose a monstruos.

Minions and Monsters.

Un Robin Hood moribundo y un tipo normal

Por otro lado, la cartelera ofrece propuestas decepcionantes como la nueva versión de la historia de Robin Hood, La muerte de Robin Hood, protagonizada por Hugh Jackman, un relato que se presenta como oscuro y crudo, pero que acaba resultando lento y sin el ritmo necesario.

En contraste, los amantes de la acción y el humor negro disfrutarán de Normal, un filme en el que Bob Odenkirk interpreta a un sheriff en un pueblo aparentemente tranquilo que debe enfrentarse a una espiral de violencia.

La muerte de Robin Hood.

Leyenda negra y cine italiano emotivo

Finalmente, completan la cartelera internacional opciones como la película histórica Magallanes, que narra la travesía del explorador, aunque con un enfoque que abraza la leyenda negra, y la emotiva italiana Cosas que no olvidaré, que aborda la historia de un padre que padece un diagnóstico de Alzheimer precoz y decide preparar a su hijo para el futuro.

Lady Nazca, Amor en apocalipsis, Día de Caza Ancestral, Los músicos y Hermanos completan los estrenos de este fin de semana. Pincha en el audio para escuchar sin spoilers las críticas de todas las películas.