Carol Rodríguez Colás: "Cómo se va a sentir catalán si todo el rato le dicen vete a tu país"

En el marco del Barcelona Film Fest, las directoras Carol y Marina Rodríguez Colás presentan su largometraje Hermanos, una obra que conecta de forma directa con su anterior trabajo, Chavalas. En esta ocasión, la historia ofrece una perspectiva de los jóvenes de barrio orientada hacia el año 2026, mostrando "un marcado orgullo de clase" desde el inicio del relato, a diferencia de la evolución de aceptación de orígenes que se planteaba en su ópera prima.

La dirección conjunta de la película ha permitido a ambas creadoras dividir funciones y debatir la escritura y realización. El proceso de guion ha sido uno de los pilares del proyecto, destacando la necesidad de dotar de autenticidad el habla y los códigos de los adolescentes actuales, evitando que sonara ficticio. Para ello, se realizaron numerosas entrevistas a jóvenes y se otorgó "libertad de expresión a los actores en los diálogos durante el rodaje", aseguran las directoras en esCine.

La película retrata con especial atención esa edad de transición donde el futuro parece lleno de posibilidades, pero en la que también comienzan a aparecer las primeras grietas sociales que delimitan hasta dónde se puede llegar. Uno de los puntos clave es cómo los personajes, a pesar de su entusiasmo, chocan con la estigmatización exterior al salir de su entorno.

El protagonista es invitado a la fiesta del 16 cumpleaños de la hija de la familia adinerada en cuya casa trabaja su madre. Allí se presentará con sus dos amigos, pero pronto sentirán que están fuera de lugar y que no son integrados. Durante la extensa escena de fiesta se muestran las fluctuaciones de las relaciones juveniles, con giros que van desde el drama hasta el optimismo. El concepto de la amistad es central en la obra, reflejando cómo en estas edades los amigos se convierten en la familia elegida y cómo surgen conflictos intensos, similares a los de la relación entre hermanos reales.

La naturalidad en las escenas de carácter íntimo o sexual ha sido muy cuidada, buscando representar la "torpeza y realismo de las primeras experiencias" en lugar de optar por una "versión idealizada o excesivamente coreografiada" en términos cinematográficos tradicionales.

La exposición a las redes sociales

El reparto combina actores con experiencia con jóvenes que actúan por primera vez, un reto que requirió de ensayos y de la colaboración de una preparadora de interpretación. Asimismo, se analiza el papel de las redes sociales y la exposición en internet, apuntando a que, aunque existe una gran presencia digital, también se percibe cierto pudor o deseo de desconexión entre los jóvenes actuales.

"Yo te voy a dar como mi perspectiva de boomer, mi perspectiva de señora mayor que hace una película de adolescentes", explica una de las directoras, "los móviles, las redes, nos tienen como la atención secuestrada y, sin demonizar, cada vez tenemos el cerebro más frito".

¿Apoyo a Marruecos o a España?

El protagonista de Hermanos es Ayman, un joven con ascendencia marroquí que apoya con orgullo a la selección de Marruecos. Las directoras reflexionan sobre esos elementos de identidad cultural, mostrando a jóvenes nacidos en Cataluña con raíces marroquíes, y cómo el sentimiento de pertenencia se ve condicionado por el cuestionamiento constante de su entorno: "¿pero tú de dónde eres realmente?", le preguntan constantemente.

Las directoras matizan que "nosotras no somos las personas para responder a esto porque somos blancas catalanas, pero ¿cómo te vas a sentir catalán si todo el rato te están diciendo vete a tu país? O sea, ¿qué clase de identidad tienes en tu cabeza si todo el rato te están recordando que no eres de aquí y has nacido aquí?". Es por ello, según las cineastas, que apoyan a la selección de Marruecos y no a la española.

Las directoras concluyen que la película ofrece una visión agridulce y realista de la vida, alejándose del drama moralizante y buscando conectar con todo tipo de público gracias a su tono fresco y entretenido.

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