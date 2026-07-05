En este bloque del programa de esRadio Prohibido Contar Ovejas, los colaboradores abordan el tema de las relaciones de pareja tóxicas en la gran pantalla. Todo esto como consecuencia del estreno de la película de terror y suspense Obsession, que está teniendo una gran recepción entre el público. La cinta de la que todo el mundo habla cuenta con una sugerente e inquietante banda sonora de estilo chill out.

También se comenta otra película dirigida por Roman Polanski que aborda estas relaciones enfermizas: Lunas de hiel, protagonizada por Peter Coyote. Es una película de 1992 que explora la noción del amor como puro interés. Otra obra mítica que trata esta temática es Mi obsesión por Elena (cuyo título original es Boxing Helena), de 1993, dirigida por Jennifer Lynch, hija del célebre director David Lynch. Como curiosidad, esta película iba a ser protagonizada por Kim Basinger, pero finalmente rechazó el papel y fue interpretado por Sherilyn Fenn. Su argumento gira en torno a un cirujano obsesionado con una mujer a la que llega a amputar miembros de su cuerpo.

Los colaboradores también recuerdan la película Durmiendo con su enemigo, un clásico de suspense protagonizado por Julia Roberts que aborda el maltrato psicológico y físico en el matrimonio. Asimismo, en este repaso a los thrillers de suspense con relaciones tóxicas, se destaca Perdida (Gone Girl), dirigida por David Fincher en 2014. Esta aclamada adaptación de la novela de Gillian Flynn está protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike, quien ofrece una actuación magistral como una mujer fría y manipuladora.

Por último, se habla del clásico de 1986 La mosca, dirigida por David Cronenberg, una obra de horror corporal que cuenta la transformación de un científico (Jeff Goldblum) que arrastra a su pareja (Geena Davis) a un abismo de horror y obsesión. Para cerrar el bloque de relaciones tóxicas se analiza la famosa y polémica película de Bernardo Bertolucci, Último tango en París (1972), protagonizada por Marlon Brando y Maria Schneider.