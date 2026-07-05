De cocinar pasta a ver 'Rocky': los últimos recuerdos de un padre con Alzheimer con su hijo

El cine a menudo nos presenta historias trágicas que, con un buen guion y dirección, se transforman en grandes películas. Este es el caso de Cosas que no olvidaré, una producción italiana basada en hechos reales que narra la conmovedora historia de un hombre de unos cuarenta años.

A este padre de familia, con un hijo de doce años, le diagnostican Alzheimer precoz, una variante de la enfermedad que avanza rápidamente y que, en un plazo de nueve meses, le hará perder todos sus recuerdos, impidiéndole incluso reconocer a sus seres queridos.

'Cosas que no olvidare'.

A pesar de la dureza de la premisa, la película evita el melodrama y el chantaje emocional, logrando momentos divertidos, emotivos y muy humanos. Paolo, el protagonista, se propone crear recuerdos memorables y transmitirle a su hijo valiosas lecciones de vida, desde aprender a afeitarse y cocinar pasta, hasta ver juntos su película favorita, Rocky.

En este audio puedes escuchar la entrevista a su protagonista en esCine.

Con un guion inteligente y actuaciones sobresalientes, la película es una opción muy recomendada para disfrutar en el cine durante este fin de semana. Al final de la cinta se muestran imágenes reales de Paolo y de su hijo, quien fue condecorado por el presidente de la República Italiana por su entereza al afrontar y acompañar a su padre en esta difícil enfermedad.

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