En esta nueva entrega del podcast de cine de esRadio, Par-Impar, Juanma González y Dani Palacios conversan con el médico de urgencias y escritor Martín Torres, que presenta la segunda edición de su aclamada novela de suspense, La Enfermera. Durante la charla, los presentadores y el autor analizan las conexiones entre la atmósfera de la mítica película de cine negro El Sueño Eterno (1946) y los escenarios de la propia novela de Torres, ambientada en un San Sebastián que, debido a su clima lluvioso, su glamour y sus contrastes, emula el ambiente clásico del cine negro de Los Ángeles.

El núcleo del programa se centra en desgranar la obra maestra dirigida por Howard Hawks, basada en la novela de Raymond Chandler y adaptada por guionistas de la talla de William Faulkner y Leigh Brackett. Martín Torres destaca el dinamismo de la trama y cómo Hawks, junto con Chandler, priorizaba la fuerza de las escenas individuales y la tensión dramática por encima de la resolución milimétrica de todos los misterios del argumento, como demuestra la famosa anécdota de que el propio Chandler admitió no saber quién había asesinado al chófer de la familia Sternwood.

Los participantes analizan en profundidad la arrolladora química entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall, cuya relación traspasó la pantalla tras haber trabajado juntos previamente en Tener y No Tener. El éxito de esta pareja artística obligó al estudio a realizar cambios significativos tras el rodaje original de El Sueño Eterno, eliminando explicaciones criminales para añadir escenas con una fuerte carga erótica y metafórica que lograran sortear el estricto Código Hays de censura de la época, como la mítica conversación sobre carreras de caballos.

Martín Torres compara algunos de los personajes de la cinta con los de su novela, asociando al cínico general Sternwood con el personaje del juez de su obra. Asimismo, se debate sobre la figura del detective Philip Marlowe frente al Sam Spade de Dashiell Hammett en El Halcón Maltés, destacando la mezcla de macarrismo y elegancia que Bogart imprimió a ambos personajes. También se repasa el destino de los personajes femeninos, Vivian y Carmen, cuyas facetas más oscuras —relacionadas con el juego, la adicción y el crimen— fueron suavizadas en la gran pantalla en comparación con el texto original de Chandler.

La conversación se desvía brevemente hacia la figura del director como artesano dentro del sistema de estudios de Hollywood. Se ensalza a directores versátiles capaces de rodar cualquier género con maestría, mencionando tanto a Hawks como a John Ford o Tony Scott, y haciendo hincapié en el reconocimiento que la crítica francesa otorgó a Hawks como un verdadero autor. Además, los locutores comparten una curiosa anécdota que vincula de manera directa a Quentin Tarantino con la película española El Crack, desvelando cómo la mítica secuencia de apertura de Pulp Fiction rinde un claro homenaje al cine de Germán Areta.

Para finalizar el programa, Martín Torres revela cuáles son sus momentos predilectos de El Sueño Eterno, destacando la célebre escena del invernadero y la trágica muerte de Harry Jones, uno de los pocos personajes honestos de la historia. Como broche de oro, el autor selecciona canciones fundamentales de su universo literario para ilustrar la charla, cerrando con el clásico Everywhere de la banda británica Fleetwood Mac, en un emotivo final que aúna la mejor música y el mejor cine negro.