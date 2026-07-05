Peste porcina y helicóptero privado: la surrealista visita de Russell Crowe

Russell Crowe, el ya mítico protagonista de Gladiator, está terminando el rodaje en tierras catalanas de una producción cinematográfica de ciencia ficción. Interpreta en ella a un anciano líder celta que quiere proteger a su familia y a la aldea en la que vive.

Siempre en las filmaciones se suceden problemas, especialmente en un caso como este, en el que la productora es extranjera y, por mucho que estudió las localizaciones, ignoró que en uno de los lugares previstos las autoridades habían prohibido toda actividad al existir un brote de peste porcina africana. Enfrentado el director a esta inesperada circunstancia, no hubo más remedio que suspender el rodaje unos días, con el coste económico y artístico que ello supone.

Russell Crowe se ha comportado con el equipo de producción de forma inflexible en cuanto al sitio donde quería establecerse: la localidad tarraconense de Cunit. Teniendo en cuenta que el rodaje se desarrollaba entre Sant Cugat y Rubí, ciudades barcelonesas, el traslado del actor para cumplir con su trabajo creaba dificultades de tiempo. La solución fue contratar un helicóptero con el que Crowe pudo viajar cómodamente y ser puntual.

No se ignora que exigía varios guardaespaldas —no se sabe por qué, si es que creyó que podía ser objeto de algún altercado—. Sí que algunos admiradores de ambos sexos trataron de que les permitieran acercarse a él para solicitar un autógrafo o la fotografía de rigor, los muy temidos selfies para los que han de soportarlos. De llegar a producirse ese caso, Russell quiso complacerlos, pero ordenando que se colocaran más o menos en fila, y acercándose a él de uno en uno con absoluto respeto.

Es un tipo, como ven, nada convencional. De él, su ilustre colega Anthony Hopkins —con quien rodó Gladiator y alguna otra cinta anterior cuando Russell aún no era conocido— opina: "Es un provocador, me cae bien, valiente, tiene coraje y es muy macho".

Nacido en Nueva Zelanda hace sesenta y dos años, aunque ha vivido la mayor parte del tiempo en Australia, goza de gran popularidad y es eficaz en sus papeles de acción. Desde Gladiator, el filme que le proporcionó la notoriedad que aún disfruta a partir del año 2000, a otros como L.A. Confidential y Robin Hood. Criticó negativamente la secuela que Ridley Scott dirigió, Gladiator II. Es siempre un actor que discute con frecuencia con los realizadores. Ha perdido treinta kilos en los últimos tiempos y, residiendo en Sídney, no le preocupa desplazarse allí donde es contratado por las productoras. Fuera de su trabajo, pasa buenos ratos tocando el violín. ¡Quién lo diría, tratándose de un tipo de frecuente mal humor y agresivo! Se comprende mejor que patrocine un equipo de rugby, deporte del que es muy aficionado.

En cuanto a su vida íntima, estuvo casado desde 2003 hasta 2012 con la cantante y actriz australiana Danielle Spencer, con quien tuvo dos hijos varones. Puede que la causa de su separación se debiera a la condición mujeriega de Russell, amante, mientras estaba casado, de Meg Ryan, quien asimismo engañaba a su marido. Tal para cual. En la actualidad, el actor convive con Britney Theriot.