Scarlett Johansson sorprende con una viuda que usurpa la identidad de una judía del Holocausto

La reconocida actriz Scarlett Johansson ha dado el gran salto detrás de las cámaras con su primer largometraje de ficción, La extraordinaria vida de Eleanor, una producción que despertó una notable expectación entre la crítica cinematográfica internacional tras su presentación oficial en el pasado Festival de Cannes.

La película, escrita por Tory Kamen y que podemos ver en Movistar Plus, narra la historia de Eleanor Morgenstein, una entrañable mujer de más de noventa años interpretada magistralmente por la veterana June Squibb. Tras sufrir la dolorosa pérdida de su mejor amiga en Florida, con quien vivía desde que ambas quedaron viudas, la protagonista se ve obligada a mudarse a Nueva York con su hija y su nieto para reorganizar su vida.

'La extraordinaria vida de Eleanor'.

Una vez en Nueva York, Eleanor se siente sola ya que su hija está en pleno divorcio y su nieto en plena adolescencia, con todo lo que eso significa. Para intentar paliar la soledad de su nonagenaria madre, la hija la inscribe en clases de canto en un centro comunitario judío local. Tras un malentendido, Eleanor termina en un grupo de supervivientes del Holocausto donde siente, por primera vez en mucho tiempo, afecto y compañía.

En lugar de corregir el error, Eleanor adopta como propias las historias de supervivencia de su difunta amiga. "Sus historias" despertarán la curiosidad de una estudiante de periodismo de 19 años, Nina —la prometedora actriz Erin Kellyman—, con la que entabla una inusual pero sanadora amistad. El problema vendrá cuando la joven quiera escribir sobre las experiencias de Eleanor.

'La extraordinaria vida de Eleanor'.

La película logra conmover gracias a una dirección que esquiva con inteligencia la sensiblería más barata, apoyándose en la formidable presencia de su protagonista para retratar la vejez y la soledad con enorme dignidad. Johansson aborda un tema tan delicado como es la salud mental y emocional de la tercera edad, logrando que el relato nunca resulte monótono gracias a una magnífica química entre su elenco actoral.

A pesar de sus innegables virtudes emocionales y su pulida factura técnica, la dirección de Johansson peca en ocasiones de un exceso de convencionalismo estético y de una evidente falta de riesgo narrativo a la hora de explorar los aspectos más oscuros del dolor de la protagonista. En definitiva, La extraordinaria vida de Eleanor se postula como un prometedor primer paso en la dirección para una de las grandes estrellas de la industria del cine moderno, quien demuestra un respeto reverencial por la vejez y una notable sensibilidad para dirigir actores.

Reescribiendo el cine español

En streaming también podemos encontrar el fantástico ciclo de FlixOlé dedicado a algunos de los mejores remakes de la cinematografía nacional. Entre las películas incluidas en esta selección se encuentran títulos emblemáticos como La herida luminosa, de José Luis Garci; La Lola se va a los puertos, de Josefina Molina; o Nobleza baturra, de Juan de Orduña.

'La herida luminosa'.

Enola Holmes, sexo positivo y fingiendo ser judío

Por otro lado, en Netflix podemos encontrar la tercera entrega de la saga de misterio juvenil Enola Holmes 3, de nuevo con la actriz Millie Bobby Brown como protagonista. En esta ocasión, la joven detective viaja a Malta para enfrentarse al caso más peligroso de su carrera en un entorno desconocido y lleno de intrigas.

Movistar Plus también incorpora a su catálogo la película francesa La buena estrella, una comedia ambientada en la ocupación nazi de 1940 que narra las peripecias de un desertor que decide fingir ser judío junto a su familia para poder escapar del país.

'La buena estrella'.

En Prime Video se estrena el thriller provocador Aniversario, una historia en la que una familia muy unida ve cómo su vida se desmorona con la reaparición de una antigua alumna que comienza a salir con el hijo de la casa. Por su parte, HBO presenta el documental Bang My Box: La historia de Robin Byrd, que repasa la trayectoria de Robin Byrd, pionera de la televisión por cable estadounidense que destacó por su activismo en la lucha contra el sida y en favor de la Primera Enmienda.

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