De Alfredo Landa a Elsa Pataky: los remakes históricos del cine español

¿Estáis de acuerdo con aquello de que "segundas partes nunca fueron buenas"? En FlixOlé no están de acuerdo y por eso estrenan la colección "Reescribiendo el cine español", una selección de remakes sobre otras películas españolas previas. Entre ellas, cintas tan míticas como Cateto a babor de Ramón Fernández con Alfredo Landa, que es un remake de la película de 1955 Recluta con niño de Pedro Luis Ramírez; o Ninette de José Luis Garci con Elsa Pataky que readapta una obra que ya había sido llevada al cine por Fernando Fernán Gómez con el título Ninette y un señor de Murcia en 1965.

Uno de los remakes nacionales más curiosos lo encontramos en Nobleza Baturra, un clásico del cine español. En FlixOlé podemos ver la versión de 1965 dirigida por Juan de Orduña, que participó como actor junto a la icónica Imperio Argentina en la de 1935 dirigida con Florián Rey. Orduña asumió la dirección de una nueva versión en color, protagonizada por Vicente Parra y Elena Espejo, la cual replica con fidelidad la estructura y los números musicales más memorables de la obra precedente.

La herida luminosa, de José Luis Garci; La Lola se va a los puertos, de Josefina Molina; o Cristina Guzmán con Rocío Dúrcal son sólo algunos de los títulos que podemos encontrar en la colección "Reescribiendo el cine español", 30 películas que trataron de revivir, u homenajear, a sus antecesoras.

FlixOlé

Además, esta semana en FlixOlé nos podemos enamorar de Sophia Loren y Marcello Mastroianni en Ayer, hoy y mañana y reírnos a la francesa con tres taquillazos de Dany Boon: Bienvenidos al norte, Nada que declarar y Mi familia del norte.

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