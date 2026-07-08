Lupita Nyong'o lleva el filtro 'woke' hasta Homero: "¿Cómo te sientes por el poco tiempo que dedicas a las mujeres?"

La nueva La Odisea de Christopher Nolan sigue alimentando la batalla cultural incluso antes de llegar a los cines. Después de semanas de polémica por un reparto que muchos consideran más pendiente de las cuotas de diversidad que de la fidelidad al mito griego, ahora ha sido una de sus protagonistas quien ha decidido echar más leña al fuego.

Lupita Nyong'o, que interpreta tanto a Helena de Troya como a su hermana Clitemnestra, ha aprovechado la promoción de la película para cuestionar al propio Homero por el escaso protagonismo que, a su juicio, concedió a los personajes femeninos. Una crítica que, aplicada a un poema épico escrito hace casi tres mil años, no ha tardado en reavivar el debate sobre la lectura contemporánea de los clásicos.

La elección de la actriz ya había generado controversia desde el anuncio del proyecto. Homero describe a Helena como una mujer de piel muy clara y llega a referirse a ella en distintos pasajes como "la de brazos blancos". Sin embargo, Nolan optó por confiar el personaje a Nyong'o, una decisión que muchos interpretaron como otro ejemplo de ese casting pensado más para satisfacer los actuales criterios de diversidad que para respetar el imaginario original de la obra.

Homero, en el banquillo

Durante una entrevista concedida a Fox News, la actriz fue preguntada por qué le diría al autor de La Odisea si pudiera conversar con él. Su respuesta volvió a colocar el foco sobre la llamada revisión woke de los clásicos.

"Sería como: 'Entonces, Homero, ¿cómo te sientes respecto al tiempo en pantalla que se les da a estas mujeres considerando lo poco que pasaste con ellas'", respondió.

"What 1 thing would you say to Homer?" Lupita Nyong'o (Helen Of Troy): "How do you feel about the screen time given to women?" pic.twitter.com/nYHziBDuSp — End Wokeness (@EndWokeness) July 6, 2026

Y es que, pese a las críticas de Nyong'o, resulta difícil sostener que La Odisea relegue a las mujeres a un papel irrelevante. Penélope no solo mantiene el reino de Ítaca durante la ausencia de Ulises, sino que logra frustrar durante años los planes de sus pretendientes gracias a su célebre estratagema del sudario. Atenea guía constantemente al héroe en su regreso, mientras que Circe, Calipso o Nausícaa condicionan decisivamente el desarrollo de la aventura.

Ahora le toca a Homero

Paradójicamente, el reproche formulado por Nyong'o es muy parecido al que Christopher Nolan ha recibido durante buena parte de su carrera por el papel secundario que suelen ocupar las mujeres en sus películas. La diferencia es que, en esta ocasión, el objetivo de la crítica no es el cineasta británico, sino uno de los textos fundacionales de la literatura occidental.

Con ello, la promoción de La Odisea suma un nuevo episodio a una controversia que comenzó con el propio reparto y que amenaza con acompañar a la película hasta su estreno. El filme llegará a los cines el próximo 17 de julio, aunque todo apunta a que el debate sobre su aproximación al mundo clásico continuará bastante más allá de esa fecha.