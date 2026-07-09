Esta semana me quiero detener en una de las llamadas películas pequeñas, por presupuesto, pero que son grandes historias. Es el caso de Tal vez, largometraje que rescata la apasionante y poco conocida trayectoria personal de Pinito de Oro, una de las más grandes trapecistas de la historia, nacida en Canarias y con un enorme reconocimiento a nivel internacional.

La trama nos traslada al año 1968, un momento crucial en el que la artista decide preparar su retirada profesional tras sufrir un grave accidente que la mantuvo alejada de las pistas durante un tiempo. Para llevar a cabo el relato de su vida, la trapecista decide ponerse en contacto con la joven escritora Natalia Sosa, quien posteriormente se consolidaría como una de las plumas más relevantes de la literatura canaria.

A lo largo del metraje se evidencia que Sosa era una mujer muy adelantada a su tiempo, activa y sin tapujos a la hora de vivir su homosexualidad en una época especialmente difícil. Entre ambas surge de inmediato una atracción arrolladora; sin embargo, las convenciones sociales, el matrimonio y los hijos de la artista impiden que este amor se consolide físicamente, derivando en una intensa y profunda relación epistolar a través de cartas que se prolongaría durante años.

La interpretación de Adriana Ugarte en el papel de la célebre trapecista ha requerido de un imponente esfuerzo físico, además de una impecable recreación del acento de las islas. La película logra emocionar al espectador por su sensibilidad para retratar un amor reprimido por el miedo de la época.

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